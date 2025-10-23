Épül az óriáskerék, kigyulladt egy melléképület, és a hősökre emlékeztek Szegeden

Összeszedtük a mai nap legérdekesebb híreit. Ez történt Szegeden és a környező településeken.

Épül az óriáskerék az ünnepi időszakra . Fotó: Török János

Ismét épül a Dóm téri óriáskerék, és megvan az időpont, hogy mikortól élvezhetjük Szeged panorámáját

Október 23. ide, vagy oda, a nemzeti ünnepünkön is dolgoztak a munkások Szeged egyik ünnepi látványosságán. A Dóm téri óriáskerék minden télen a karácsonyi vásár egyik legkedveltebb attrakciója.

Csongrád környékén tovább mozog a föld, a szakértők új eszközökkel mérik az utórengéseket

Október 22-én hajnalban 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg térségünket. A csongrádi földrengés óta történő kisebb utórengéseket a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ideiglenes szeizmológiai mérőállomásokkal követi.

A szabadság szikrája Szegedről indult, a forradalom hősei előtt tisztelegtek a Rerrich Béla téren

Csongrád-Csanád vármegye a Rerrich Béla téren emlékezett meg az 1956-os forradalom hőseiről. Az 1956-os forradalom üzenete ma is időszerű: a szabadság és a nemzeti szuverenitás minden korban érték. Az ünneplők méltósággal hajtottak fejet a hősök előtt Szegeden.

Képeken a kigyulladt Dózsa-tanya helyszíne: romok maradtak az oltás után

Forró volt a helyzet csütörtökön Szegeden. A tűz a Dózsa tanyánál égett nagyobb területeken. Képeken mutatjuk, hogy néz ki az oltás utáni helyszín.

Járdákat, utakat és buszvárót újítanak fel 168,2 millió forintból három településen

Makó, Kiszombor és Óföldeák konzorciuma 168 millió 238 ezer 232 forint támogatást nyert. A Versenyképes Járások Programban járdákat, utat fejlesztenek, fedett buszmegállót létesítenek. A három település vezetője jó hírről számolt be, a pénz megérkezett egy elkülönített számlára

Hiányzott néhány csillag a Metalcom Szentes bajnoki sikeréhez

Jól játszott, de harmadik idei bajnokiját is elveszítette a Metalcom Szentes. A férfi vízilabda OB I. alapszakaszának harmadik fordulójában a Magyar Kupa-bronzérmes Szolnoki Dózsa 11–6-ra győzött a Kurca-partiak vendégeként.