Teljesen átalakul az öröklés 2026-tól – ezt minden örökösnek tudnia kell

Magyarországon 2026 elejétől új korszak kezdődik az öröklés területén.

Az új szabályozásnak köszönhetően gyorsabb és átláthatóbb lesz az öröklés Magyarországon. Fotó: Shutterstock

Változik az öröklés

A kormány döntése értelmében automatikussá válik a tulajdonjog-átvezetés, így az örökösöknek többé nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a földhivatalnál. A közjegyző a hagyatéki eljárás lezárását követően automatikusan továbbítja az adatokat, ami hónapokkal rövidítheti le az ügyintézést.

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az országos elektronikus adatbázis révén a hagyatéki iratok online is elérhetők lesznek, ami különösen előnyös a külföldön élő örökösöknek. Emellett a közös tulajdon megszüntetése is egyszerűsödik: ha minden örökös beleegyezik, az ingatlan azonnal eladható, és a bevétel arányosan megosztható.

A változások a holtig tartó haszonélvezeti jogra is kiterjednek. Ez a jog továbbra is automatikusan megszűnik a haszonélvező halálával vagy az ingatlan megsemmisülésével, de mostantól egyszerűbben lehet önként is lemondani róla, közjegyzői vagy ügyvédi nyilatkozat alapján.

Az új szabályozás célja, hogy csökkenjenek a jogviták, gyorsabban rendeződjön az ingatlanok tulajdoni helyzete, és az öröklés folyamata a modern digitális ügyintézés irányába fejlődjön – írja az origo.hu.