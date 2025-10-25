október 25., szombat

Szegedi hírek

1 órája

Teljesen átalakul az öröklés 2026-tól – ezt minden örökösnek tudnia kell

2026-tól gyökeresen átalakul az öröklés menete Magyarországon. A cél, hogy a hagyatéki ügyintézés gyorsabb, átláthatóbb és kevesebb papírmunkával járó folyamat legyen az örökösök számára.

Delmagyar.hu

Magyarországon 2026 elejétől új korszak kezdődik az öröklés területén.  

öröklés Magyarországon
Az új szabályozásnak köszönhetően gyorsabb és átláthatóbb lesz az öröklés Magyarországon. Fotó: Shutterstock

Változik az öröklés

A kormány döntése értelmében automatikussá válik a tulajdonjog-átvezetés, így az örökösöknek többé nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a földhivatalnál. A közjegyző a hagyatéki eljárás lezárását követően automatikusan továbbítja az adatokat, ami hónapokkal rövidítheti le az ügyintézést.

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az országos elektronikus adatbázis révén a hagyatéki iratok online is elérhetők lesznek, ami különösen előnyös a külföldön élő örökösöknek. Emellett a közös tulajdon megszüntetése is egyszerűsödik: ha minden örökös beleegyezik, az ingatlan azonnal eladható, és a bevétel arányosan megosztható.

A változások a holtig tartó haszonélvezeti jogra is kiterjednek. Ez a jog továbbra is automatikusan megszűnik a haszonélvező halálával vagy az ingatlan megsemmisülésével, de mostantól egyszerűbben lehet önként is lemondani róla, közjegyzői vagy ügyvédi nyilatkozat alapján.
Az új szabályozás célja, hogy csökkenjenek a jogviták, gyorsabban rendeződjön az ingatlanok tulajdoni helyzete, és az öröklés folyamata a modern digitális ügyintézés irányába fejlődjön – írja az origo.hu

Szegedi hírek

