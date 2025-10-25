53 perce
Teljesen átalakul az öröklés 2026-tól – ezt minden örökösnek tudnia kell
2026-tól gyökeresen átalakul az öröklés menete Magyarországon. A cél, hogy a hagyatéki ügyintézés gyorsabb, átláthatóbb és kevesebb papírmunkával járó folyamat legyen az örökösök számára.
Magyarországon 2026 elejétől új korszak kezdődik az öröklés területén.
Változik az öröklés
A kormány döntése értelmében automatikussá válik a tulajdonjog-átvezetés, így az örökösöknek többé nem kell külön kérelmet benyújtaniuk a földhivatalnál. A közjegyző a hagyatéki eljárás lezárását követően automatikusan továbbítja az adatokat, ami hónapokkal rövidítheti le az ügyintézést.
Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az országos elektronikus adatbázis révén a hagyatéki iratok online is elérhetők lesznek, ami különösen előnyös a külföldön élő örökösöknek. Emellett a közös tulajdon megszüntetése is egyszerűsödik: ha minden örökös beleegyezik, az ingatlan azonnal eladható, és a bevétel arányosan megosztható.
A változások a holtig tartó haszonélvezeti jogra is kiterjednek. Ez a jog továbbra is automatikusan megszűnik a haszonélvező halálával vagy az ingatlan megsemmisülésével, de mostantól egyszerűbben lehet önként is lemondani róla, közjegyzői vagy ügyvédi nyilatkozat alapján.
Az új szabályozás célja, hogy csökkenjenek a jogviták, gyorsabban rendeződjön az ingatlanok tulajdoni helyzete, és az öröklés folyamata a modern digitális ügyintézés irányába fejlődjön – írja az origo.hu.
