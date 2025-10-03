9 órája
Jövőre minden nyolcadikos nevét egy fa őrizheti majd ezen a településen
Fákat ültettek Tiszaszigeten. Az országfásítás elérkezett végre a Szeged közeli községbe is, tíz fát ültettek el a főtéren és az iskola udvarán. A jövőben azt tervezik, hogy minden végzett nyolcadikos kap egy-egy fát Tiszaszigeten.
– Az elmúlt években minden alkalommal benyújtottuk igényünket az országos fásítási programra, ám eddig nem kerültünk a támogatott települések közé. Idén azonban fordult a kocka: szeptember elején érkezett a jó hír, hogy Tiszasziget pályázata is támogatásban részesült az Agrárminisztérium által meghirdetett országfásítás programban – mondta el lapunknak Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere.
Országfásítás program
Azzal folytatta, hogy az ígért határidőre megérkezett a tíz konténeres nagylevelű hárs, valamint az ültetéshez szükséges anyagok. Telepítésüket a 100x100 centiméteres ültetőgödrökbe – azokat alaposan kibélelték trágyával kevert földdel – az önkormányzat munkatársai végezték el Szrenka Mihály, az ALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. erdőgazdálkodási ágazatvezetőjének irányításával. Szrenka Mihály rövid, tartalmas előadást is tartott a Szent Antal Katolikus Általános Iskola diákjainak, akik nagy figyelemmel és lelkesedéssel hallgatták meg, miért fontos a fák ültetése, egyúttal a gyakorlatban is segédkeztek, például földet lapátoltak. Az említett hársak közül négyet a Szent Antal téren, hatot pedig a Vedres István Faluház mögötti területen, tulajdonképpen az iskolaudvarban ültettek el, ez szeptember végén történt.
– Bízom abban, hogy a következő években is lesz hasonló lehetőségünk, illetve néhány esztendő múlva a most elültetett sorfák ugyanolyan hűs árnyékot nyújtanak majd, mint idősebb társaik – közölte a polgármester. Hozzátette: az iskolához, az óvodához, a bölcsődéhez és az aktív szigethez szeretnének még fákat telepíteni.
Fa a nyolcadikosoknak
Ferenczi Ferenc még elmondta, a faültetéshez a Facebook-oldalon olyan hozzászólás érkezett, hogy ültessenek minden végzős nyolcadikosnak egy-egy fát és azoknál tüntessék fel a diákok nevét is. Elárulta: ezt megvalósítják, az első ilyen telepítésre 2026 őszén kerülhet sor.
