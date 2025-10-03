október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országfásítás

34 perce

Jövőre minden nyolcadikos nevét egy fa őrizheti majd ezen a településen

Címkék#országfásítás#faültetés#Tiszasziget

Fákat ültettek Tiszaszigeten. Az országfásítás elérkezett végre a Szeged közeli községbe is, tíz fát ültettek el a főtéren és az iskola udvarán. A jövőben azt tervezik, hogy minden végzett nyolcadikos kap egy-egy fát Tiszaszigeten.

Imre Péter

– Az elmúlt években minden alkalommal benyújtottuk igényünket az országos fásítási programra, ám eddig nem kerültünk a támogatott települések közé. Idén azonban fordult a kocka: szeptember elején érkezett a jó hír, hogy Tiszasziget pályázata is támogatásban részesült az Agrárminisztérium által meghirdetett országfásítás programban – mondta el lapunknak Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere.

országfásítás
Az országfásítás 10 fával elért Tiszaszigetre. Fotó: tiszaszigeti önkormányzat

Országfásítás program

Azzal folytatta, hogy az ígért határidőre megérkezett a tíz konténeres nagylevelű hárs, valamint az ültetéshez szükséges anyagok. Telepítésüket a 100x100 centiméteres ültetőgödrökbe – azokat alaposan kibélelték trágyával kevert földdel – az önkormányzat munkatársai végezték el Szrenka Mihály erdész irányításával. Szrenka Mihály rövid, tartalmas előadást is tartott a Szent Antal Katolikus Általános Iskola diákjainak, akik nagy figyelemmel és lelkesedéssel hallgatták meg, miért fontos a fák ültetése, egyúttal a gyakorlatban is segédkeztek, például földet lapátoltak. Az említett hársak közül négyet a Szent Antal téren, hatot pedig a Vedres István Faluház mögötti területen, tulajdonképpen az iskolaudvarban ültettek el, ez szeptember végén történt.

– Bízom abban, hogy a következő években is lesz hasonló lehetőségünk, illetve néhány esztendő múlva a most elültetett sorfák ugyanolyan hűs árnyékot nyújtanak majd, mint idősebb társaik – közölte a polgármester. Hozzátette: az iskolához, az óvodához, a bölcsődéhez és az aktív szigethez szeretnének még fákat telepíteni.

Fa a nyolcadikosoknak

Ferenczi Ferenc még elmondta, a faültetéshez a Facebook-oldalon olyan hozzászólás érkezett, hogy ültessenek minden végzős nyolcadikosnak egy-egy fát és azoknál tüntessék fel a diákok nevét is. Elárulta: ezt megvalósítják, az első ilyen telepítésre 2026 őszén kerülhet sor.

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu