Ezekre figyelj ősszel az utakon, ha el akarod kerülni a bajt!
Ősszel a közlekedés különösen veszélyes lehet a korai sötétedés, a csúszós utak és a vadveszély miatt. Az őszi időjárásban vezetésnél fokozott óvatossággal és előrelátással mindenki biztonságban hazaérhet.
Az ősz beköszöntével megváltoznak a közlekedési viszonyok is. Elindult az iskola is, ezért az iskolák környékén is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, hiszen itt csúcsidőben, reggel és délután sok gyermek lehet egyszerre az járdákon és a buszmegállók környékén. Emellett a közlekedésben és a körülményekben is változások álltak be. Alacsonyan járó, vakító nap, eső, szél, köd, korai sötétedés és az útra tévedő vadak – mindez fokozott figyelmet kíván. Vezessen előrelátóan, óvatosan, hogy mindenki biztonságban hazaérjen! A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség néhány fontos tanácsot osztott meg.
Íme néhány hasznos tanács őszi időjárásban vezetés
- Igazodjon mindig az aktuális út- és időjárási viszonyokhoz!
- Tartson nagyobb követési távolságot!
- Ellenőrizze a jármű világítását – hamarabb sötétedik.
- A nap alacsonyan jár, legyen kéznél napszemüveg!
- 7 °C alatt váltson téli gumikra.
- Reggel és este számítson vadveszélyre, különösen ha a környező települések között jár!
- Gyalogosként, kerékpárosként: legyen látható fényvisszaverővel, lámpákkal, prizmákkal!
Ősszel is vigyázzunk egymásra az utakon!