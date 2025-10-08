október 8., szerda

Itt van az ősz!

37 perce

Fontos tanácsok az őszi idő beköszöntéhez – a rendőrség fontos tanácsai

Címkék#rendőrség#lámpa#szél#tanács

Ősszel a közlekedés különösen veszélyes lehet a korai sötétedés, a csúszós utak és a vadveszély miatt. Az őszi időjárásban vezetésnél fokozott óvatossággal és előrelátással mindenki biztonságban hazaérhet.

Delmagyar.hu

Az ősz beköszöntével megváltoznak a közlekedési viszonyok is. Elindult az iskola is, ezért az iskolák környékén is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, hiszen itt csúcsidőben, reggel és délután sok gyermek lehet egyszerre az járdákon és a buszmegállók környékén. Emellett a közlekedésben és a körülményekben is változások álltak be. Alacsonyan járó, vakító nap, eső, szél, köd, korai sötétedés és az útra tévedő vadak – mindez fokozott figyelmet kíván. Vezessen előrelátóan, óvatosan, hogy mindenki biztonságban hazaérjen! A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség néhány fontos tanácsot osztott meg.

őszi időjárásban vezetés
Fontos tanácsok az őszi időjárásban vezetés. Illusztráció: Shutterstock

Íme néhány hasznos tanács őszi időjárásban vezetés

  • Igazodjon mindig az aktuális út- és időjárási viszonyokhoz!
  • Tartson nagyobb követési távolságot!
  • Ellenőrizze a jármű világítását – hamarabb sötétedik.
  • A nap alacsonyan jár, legyen kéznél napszemüveg! 
  • 7 °C alatt váltson téli gumikra.
  • Reggel és este számítson vadveszélyre, különösen ha a környező települések között jár!
  • Gyalogosként, kerékpárosként: legyen látható fényvisszaverővel, lámpákkal, prizmákkal! 

 Ősszel is vigyázzunk egymásra az utakon!

 

