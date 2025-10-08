Fontos tanácsok az őszi idő beköszöntéhez – a rendőrség fontos tanácsai

Az ősz beköszöntével megváltoznak a közlekedési viszonyok is. Elindult az iskola is, ezért az iskolák környékén is érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, hiszen itt csúcsidőben, reggel és délután sok gyermek lehet egyszerre az járdákon és a buszmegállók környékén. Emellett a közlekedésben és a körülményekben is változások álltak be. Alacsonyan járó, vakító nap, eső, szél, köd, korai sötétedés és az útra tévedő vadak – mindez fokozott figyelmet kíván. Vezessen előrelátóan, óvatosan, hogy mindenki biztonságban hazaérjen! A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség néhány fontos tanácsot osztott meg.

Fontos tanácsok az őszi időjárásban vezetés. Illusztráció: Shutterstock

Íme néhány hasznos tanács őszi időjárásban vezetés

Igazodjon mindig az aktuális út- és időjárási viszonyokhoz!

Tartson nagyobb követési távolságot!

Ellenőrizze a jármű világítását – hamarabb sötétedik.

A nap alacsonyan jár, legyen kéznél napszemüveg!

7 °C alatt váltson téli gumikra.

Reggel és este számítson vadveszélyre, különösen ha a környező települések között jár!

Gyalogosként, kerékpárosként: legyen látható fényvisszaverővel, lámpákkal, prizmákkal!