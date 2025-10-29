48 perce
Időutazás Makón: hat évtized után újra együtt az osztály
61 év után találkoztak újra a napokban a makói József Attila Gimnázium 1960 és 64 közti reál tagozatos, politechnika D. osztályának öreg diákjai. Az egykori osztálytársak a Petőfi parki Kisbagoly étteremben jöttek össze, hogy a fehér asztal mellett tartsanak osztálytalálkozót.
Megtudtuk, az egykor 33 fős osztálynak annak idején Szentpéteri Imréné volt az osztályfőnöke. Az osztálytalálkozón 13-an már nem vehettek részt. Az elhunytakról – Bakos Magdolna, Berczeli Imre, Juhász Erzsébet, Szabó Mária, Mándoki Imre, Nyilas Lajos, Rákos Máté, Kapronczai Emil, Petőfi Sándor, Szilágyi István, Perjés Géza, Veres Anna és Véber Mátyás – tisztelettel emlékeztek meg a résztvevők a Petőfi parkban.
Az osztálytalálkozó résztvevői
Kilencen különböző okok miatt nem tudtak eljönni, ám – mint a fotón balról jobbra láthatók – Bánáthi László, Vajda Ilona, Hódi Rozália, Bernáth Mária, Szegedi Olga, Császi Viktória, Rédai István, Halmágyi Péter, Somodi Éva, Prelics Miklós és Kökény Mária jó hangulatban idézték meg a József Attila Gimnáziumban töltött boldog diákéveket.
