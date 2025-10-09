október 9., csütörtök

Módosítanák

39 perce

Fontos változások jöhetnek az Otthon Start programban, ez sokakat érinthet

Változhatnak a feltételek. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start program feltételeit módosító tervezetet, amely az első hónap tapasztalatait és a beérkezett javaslatokat is figyelembe veszi. A változtatások célja, hogy a konstrukció rugalmasabb, átláthatóbb és igazságosabb legyen. Mutatjuk, miben lehetnek mások a feltételek.

Berecz Blanka

Társadalmi egyeztetés alatt áll az Otthon Start program feltételeit módosító tervezet. A változtatások az első hónap tapasztalatait és a beérkezett javaslatokat is figyelembe veszik. Néhány módosítást már végrehajtottak, mutatjuk miben vált kedvezőbbé a konstrukció.

Lakáskulcs az ajtóban, az Otthon Start program által vásárolták.
Még kedvezőbbre módosíthatják az Otthon Start program feltételeit.  Fotó: Shutterstock

Változhatnak az Otthon Start program feltételei

  • A tervezet szerint a jövőben továbbra is legfeljebb egy ingatlanban lehet egyszerre 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal rendelkezni, kivéve a legfeljebb 15 milliós, elbontott vagy haszonélvezettel terhelt lakásokat, ahol a haszonélvező továbbra is ott él. Két ingatlan egyidejű tulajdonlása is engedélyezett, ha az új ingatlan megszerzése után a korábbi tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnik. A meglévő lakóingatlan bontásakor, az építésügyi hatóság által kialakított bontási bizonyítványt kell benyújtani, a további nyilatkozatokat továbbra is kötelező kitölteni. 
  • A két éves társadalombiztosítási jogviszony igazolása továbbra is szükséges, de a tervezet szerint az ENSZ és az EU intézményeiben dolgozó magyar állampolgárokra, valamint gyermekek otthongondozási díját vagy ápolási díjat kapó, illetve megváltozott munkaképességű igénylőkre a szabály nem vonatkozik. 
  • Az építési engedélyekre vonatkozóan a tervezet lehetővé tenné, hogy a támogatott hitelt ne csak a 2022. január 1. után kezdett építkezésekre lehessen fordítani, hanem a korábban megkezdett építkezések befejezésére is. Ha az igénylő megfelelő pótfedezetet nyújt, a hitel az építkezés előrehaladása előtt is folyósítható, azonban az első részlet legfeljebb a teljes összeg 30 százaléka lehet. 
  • Nem kaphat olyan személy Otthon Start hitelt, akinek az elmúlt 3 évben elrendelték korábban igényelt támogatott kölcsönének, vissza nem térítendő támogatásának visszafizetését. A tervezet alapján nem jelent akadály a visszafizetés elrendelése abban az esetben, ha azt gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el és az igénylő igazolja, hogy a korábbi támogatásnál a visszafizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelemnek a kormányhivatal helyt adott – írja a Portfolio a Bankmonitor nyomán. 

A módosítások célja, hogy rugalmasabbá, áttekinthetőbbé és igazságosabbá tegyék az Otthon Start program feltételeit, miközben figyelembe veszik az igénylők tapasztalatait és az első hónapok során felmerülő esetleges problémákat. A program egyébként Szegeden is népszerű, ezrek élnek a támogatással napi szinten. Urbán Mihály szegedi hitelszakértő lapunknak elmondta, naponta érkeznek a leendő ingatlantulajdonosok hozzá, hogy igényeljék a 3 százalékos hitelkonstrukciót. Van, akinek már el is fogadták beadványát. Ebből látszik, hogy az Otthon Start iránti érdeklődés egyértelműen nő.

