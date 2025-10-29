Kívül már szép, belül még vár: így áll most a Páger mozi felújítása

– Többször elmondtuk, 2020-ban a koronavírus-járvány időszaka volt az, ami ezt a beruházást megállította – mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester a szerdai képviselő-testületi ülésen a makói Páger mozi felújításával kapcsolatban. A téma azért került szóba, mert Modok Csaba (Mi Hazánk) napirend előtti hozzászólásában felvetette, a fiatalok szórakozási lehetőségeiről éppen egy évvel ezelőtt hívtak össze megbeszélést, és miután az egykori filmszínház jelenleg szerkezetkész épületegyüttesét megnézte, szerinte ez erre alkalmas lehetne.

A Páger mozi megálmodott kávézója a Makona Iroda látványtervén. Archív fotó

Kívülről már szép a Páger mozi

A makói Páger mozi, mint annak idején beszámoltunk róla, 2007 január 31-én zárt be – akkori üzemeltetője, a helyi Ipartestület már nem tudta fenntartani. Az ingatlan végül hosszas pereskedést követően került a város tulajdonába 2013-ban, s rá két évre jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester, hogy központi támogatásból hamarosan indulhat a felújítás. A munka végül 2019-ben kezdődött. Az első fázisban tetőt, ajtókat és ablakokat cseréltek, szigetelték az épületet, illetve a homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítását végezték el. Miután a homlokzat megújult, három évvel ezelőtt a rendezvényház teraszának és kerítésének újjáépítése zajlott negyvenmillió forintos költségvetéssel – a folytatásra viszont azóta is várni kell. Filmszínház persze van a városban: a Hagymaházban.

Új forrást keresnek a lezáráshoz

A polgármester a szerdai ülésen azt mondta, a fejlesztési projekt a közelmúltban a kulturális tárcától átkerült az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. A minisztérium illetékes államtitkárságával az önkormányzat felvette a kapcsolatot és egyeztettek is a beruházásról. Abban maradtak, hogy olyan új támogatási keretet fognak keresni, amelynek révén le tudják zárni.

Az épületegyüttesen már csak a belsőépítészeti munkák vannak hátra. Az egykori Páger mozi a helyi civil szervezetek és egyesületek számára is nyitott kulturális, illetve szabad­időcentrumként funkcionál majd. A régi vetítőterem helyén 299 férőhelyes rendezvénytermet alakítanak ki, de egy kisebb, 68 férőhelyes mozi, illetve kávézó létesítése is tervbe van véve.