október 29., szerda

Nárcisz névnap

19°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

1 órája

Kívül már szép, belül még vár: így áll most a Páger mozi felújítása

Címkék#felújítás#Építési és Közlekedési Minisztérium#Páger-mozi

Új pályázati forrást keres az önkormányzat a félig már felújított belvárosi épületegyüttes rendbe tételének befejezésére – hangzott el a szerdai képviselő-testületi ülésen. A makói Páger mozi területén utoljára 3 éve dolgoztak, akkor a díszes vaskerítés készült el.

Szabó Imre

– Többször elmondtuk, 2020-ban a koronavírus-járvány időszaka volt az, ami ezt a beruházást megállította – mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester a szerdai képviselő-testületi ülésen a makói Páger mozi felújításával kapcsolatban. A téma azért került szóba, mert Modok Csaba (Mi Hazánk) napirend előtti hozzászólásában felvetette, a fiatalok szórakozási lehetőségeiről éppen egy évvel ezelőtt hívtak össze megbeszélést, és miután az egykori filmszínház jelenleg szerkezetkész épületegyüttesét megnézte, szerinte ez erre alkalmas lehetne.

Páger mozi
A Páger mozi megálmodott kávézója a Makona Iroda látványtervén. Archív fotó

Kívülről már szép a Páger mozi

A makói Páger mozi, mint annak idején beszámoltunk róla, 2007 január 31-én zárt be – akkori üzemeltetője, a helyi Ipartestület már nem tudta fenntartani. Az ingatlan végül hosszas pereskedést követően került a város tulajdonába 2013-ban, s rá két évre jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester, hogy központi támogatásból hamarosan indulhat a felújítás. A munka végül 2019-ben kezdődött. Az első fázisban tetőt, ajtókat és ablakokat cseréltek, szigetelték az épületet, illetve a homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítását végezték el. Miután a homlokzat megújult, három évvel ezelőtt a rendezvényház teraszának és kerítésének újjáépítése zajlott negyvenmillió forintos költségvetéssel – a folytatásra viszont azóta is várni kell. Filmszínház persze van a városban: a Hagymaházban.

Új forrást keresnek a lezáráshoz

A polgármester a szerdai ülésen azt mondta, a fejlesztési projekt a közelmúltban a kulturális tárcától átkerült az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. A minisztérium illetékes államtitkárságával az önkormányzat felvette a kapcsolatot és egyeztettek is a beruházásról. Abban maradtak, hogy olyan új támogatási keretet fognak keresni, amelynek révén le tudják zárni. 

Az épületegyüttesen már csak a belsőépítészeti munkák vannak hátra. Az egykori Páger mozi a helyi civil szervezetek és egyesületek számára is nyitott kulturális, illetve szabad­időcentrumként funkcionál majd. A régi vetítőterem helyén 299 férőhelyes rendezvénytermet alakítanak ki, de egy kisebb, 68 férőhelyes mozi, illetve kávézó létesítése is tervbe van véve. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu