Szegedi hírek

2 órája

Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!

Címkék#kényszerbezárás#Palánk#Szeged#cukrászda#bezárás

Idén is eljött az idő, megint lehúzta a rolót egy népszerű szegedi hely. A Palánk Cukrászda bezárása mögött a téli fagylaltkereslet hiánya és gazdasági megfontolások állnak. De van jó hír is!

Arany T. János

Idén is megtörtént. Szeged egyik közkedvelt cukrászdája kedden ismét lehúzta a rolót, október 21-én ideiglenesen bezárt. Majd csak 2026. március 1-jén nyit újra. Az időszakos leállás nem újdonság: korábban is így működtek. A döntés oka feltehetően a téli fagylaltkereslet hiánya, hiszen a süteményeket nem helyben készítik, hanem beszállítótól szerzik be. A Palánk cukrászda bezárása 2025-ben is elkerülhetetlen.

Palánk cukrászda bezár
Már megint?! A Palánk cukrászda bezárása idén is borzolja a kedélyeket Szegeden. Fotó: Arany T. János

A Palánk cukrászda bezárása idén sem marad el

A belváros egykori ikonikus cukrászdája, a Palánk ismét bezárta kapuit. Már tavaly is így történt. 

Mint akkor, most is gazdasági, költséghatékonysági okok állhatnak a döntés hátterében: télen jelentősen visszaesik a fagylalt iránti kereslet, míg a minőségi süteményeket nem lehet versenyképes áron kínálni a nagy cégekkel szemben. 

Hely és hagyomány

A Palánk Cukrászda évtizedek óta fontos pontja Szeged városképének. Egy korábbi „Best of Szeged” közvélemény-kutatásban is megjelent, mint a város egyik kedvelt vakációs vendéglátóhelye a 35 év felettiek között.  

A név – Palánk – a középkori várral kapcsolatos védműre utal: eredetileg a vár árkát és annak környékét jelölhette, később városi negyednévként él tovább a köztudatban.

Kockázatok és várakozások

A bezárás ismét felveti azt a kérdést, hogy meddig tartható fenn egy cukrászda ilyen helyzetben, különösen, amikor a téli hónapokban a működési költségek továbbra is magasabbak lehetnek, de a bevétel alacsonyabb.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
