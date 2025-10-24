1 órája
Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!
Idén is eljött az idő, megint lehúzta a rolót egy népszerű szegedi hely. A Palánk Cukrászda bezárása mögött a téli fagylaltkereslet hiánya és gazdasági megfontolások állnak. De van jó hír is!
Idén is megtörtént. Szeged egyik közkedvelt cukrászdája kedden ismét lehúzta a rolót, október 21-én ideiglenesen bezárt. Majd csak 2026. március 1-jén nyit újra. Az időszakos leállás nem újdonság: korábban is így működtek. A döntés oka feltehetően a téli fagylaltkereslet hiánya, hiszen a süteményeket nem helyben készítik, hanem beszállítótól szerzik be. A Palánk cukrászda bezárása 2025-ben is elkerülhetetlen.
A belváros egykori ikonikus cukrászdája, a Palánk ismét bezárta kapuit. Már tavaly is így történt.
Mint akkor, most is gazdasági, költséghatékonysági okok állhatnak a döntés hátterében: télen jelentősen visszaesik a fagylalt iránti kereslet, míg a minőségi süteményeket nem lehet versenyképes áron kínálni a nagy cégekkel szemben.
Hely és hagyomány
A Palánk Cukrászda évtizedek óta fontos pontja Szeged városképének. Egy korábbi „Best of Szeged” közvélemény-kutatásban is megjelent, mint a város egyik kedvelt vakációs vendéglátóhelye a 35 év felettiek között.
A név – Palánk – a középkori várral kapcsolatos védműre utal: eredetileg a vár árkát és annak környékét jelölhette, később városi negyednévként él tovább a köztudatban.
Kockázatok és várakozások
A bezárás ismét felveti azt a kérdést, hogy meddig tartható fenn egy cukrászda ilyen helyzetben, különösen, amikor a téli hónapokban a működési költségek továbbra is magasabbak lehetnek, de a bevétel alacsonyabb.
