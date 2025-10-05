Banánból is készült „pálinka” a székkutasi pálinkafőzdében, gyenge a szezon a Bánomkelti Pálinkafőzdében

Székkutason, a falu szélén már 12 éve működik a Bánomkelti Pálinkafőzde. Nemcsak a helyiek, környékbeli települések lakói is viszik oda a cefréjüket, azután haza a kész pálinkát.

Ott jártunkkor a Bánomkelti Pálinkafőzdében szilva és almapálinka főtt a speciális üstökben. Fotó: Kovács Erika

Mit jelent a bánomkelti?

– A pálinkafőzdénk nevére egy cívis szótárban találtunk. Amikor 2013-ban létrehoztuk a pálinkafőzdét, akkor valami szép, régi hangzású és jellemző nevet kerestünk. Egy ismerősöm hívta fel erre a szóra a figyelmem, amivel a borra, pálinkára, tehát az alkoholos italokra utalnak a debreceniek – mondta Kruzslicz Tamás, tulajdonos.

A Bánomkelti Pálinkafőzde nemcsak szezonban főz, hanem egész évben. Az idei esztendő nem a TOP-lista élére kerül, hanem a végére, már ami a mennyiséget illeti.

– Meggyből, cseresznyéből, faeperből is főztünk pálinkát a nyáron, július végén, augusztusban kezdtük a pálinkák királynője, a sárga- és őszibarack pálinkák készítését, most pedig a szilva- az alma- és a szőlőpálinka készítése zajlik. Nálunk nincs összeöntés, mindenkinek a saját cefréjéből készül a pálinkája – mondta a pálinkafőzde vezetője. A jelenlegi szabályozás szerint a magánszemélyek 86 liter 50 fokos pálinkát főzhetnek otthon, vagy főzethetnek adómentesen. Az efeletti rész után kell adózni.

Pálinkafőzde: Ide is kihatott az aszály

– Amióta nyitva vagyunk ez a leggyengébb évünk. Nem azért, mert elment az emberek kedve a házi pálinkától, hanem azért, mert nagyon rossz lett a gyümölcstermés. Eleve aszállyal kezdődött az év, utána jöttek a fagyok, majd ismét az aszály. Kevés gyümölcs termett, az ára pedig rendkívül magas, de ezt mindenki tapasztalhatta az üzletekben és a piacokon is. Talán a szilvatermés viszonylag jó és most azt tapasztaljuk, hogy Szabolcsból almát is hoztak többen, de ennek a kilónkénti ára is jóval magasabb, mint az előző években volt. A cefrének való barack ára kilónként 600 forint volt, és nem ritka, hogy a bérfőzetők csak 120, 150, vagy akár 200 forintos áron jutottak hozzá még az almához is – tudtuk meg Kruzslicz Tamástól.

A fiatalok között nem annyira divat a főzetés

Napjainkban jellemzően a 40 év felettiek azok, akik pálinkát főzetnek. Néhány éve volt egy időszak, amikor sok fiatal főzetőnk volt, de ők végül elmaradtak. Ennek oka részben a gyümölcs ára, részben pedig az, hogy körükben nagyobb divat most rumot, vodkát inni, ami olcsóbb, mint a pálinka. Egyre kevesebb az olyan főzető, aki a saját gyümölcsét dolgoztatja fel. Manapság, ha a fiatalok vesznek egy házat, az öreg fákat kivágják és jobb esetben fűvel vetik be az udvart, vagy éppen térkövezik.