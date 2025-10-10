1 órája
Hatalmas lángokkal égett a tűz a Janikovszky iskolában – videóval, galériával
Hatalmas lángokat oltottak el a tűzoltók péntek délelőtt a Janikovszky Éva Általános Iskolában. Szerencsére nem volt semmi baj: pályaorientációs napon tartottak bemutatót a tűzoltók.
Az általános iskolák számára előírás, hogy a hat tanítás nélküli munkanapból egyet pályaorientációs célra kell felhasználni. A Janikovszky Éva Általános Iskolában évek óta szakmabemutató napot rendeznek az erre kijelölt napon - ezt idén pénteken tartották. A legfelső két évfolyam a TIK-ben megrendezett pályaorientációs rendezvényen vett részt, a kisebbeknek pedig helybe hozták az élményeket.
Szakmák testközelből
Különböző foglalkozások képviselőit hívjuk meg, elsősorban természetesen olyanokat, amelyek biztosan érdeklik a gyerekeket
– mondta el lapunknak Kiss László igazgató.
Az alsósokhoz szülők érkeztek, akik érdekes foglalkozást űznek: például katona apuka és anyuka is mesélt nekik munkájukról. Az udvaron pedig a rendőrség, a tűzoltóság és a vízimentők munkájába is belekóstolhattak a gyerekek. Felpróbálhatták a munkaruháikat, beülhettek járműveikbe, kézbe vehették mentőeszközeiket, és persze szabadon kérdezhettek is.
Lángok és mosolyok – felejthetetlen pályaorientációs nap SzegedenFotók: Török János
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egy takarítóautót, a vízimentők pedig hajót hoztak, így azokat is megnézhették.
Tüzet oltottak az udvaron
A nap fénypontja természetesen a tűzoltó-bemutató volt. A lánglovagok tüzet gyújtottak az udvar egyik sarkában, amelyet aztán természetesen el is oltottak – először poroltóval, aztán vízsugárral.
Valószínűleg ők is ritkán tapasztalják meg azt az élményt, hogy egy iskolányi gyerek visítozik, amikor a lángok felcsapnak, majd miután eloltják és megtapsolják őket, lelkesen skandálják, hogy „még egyszer!”.
Ráadásként még némi vízpermetezéssel is kedveskedtek a gyerekeknek, ezt azonban a nagy szél miatt gyorsan abba kellett hagyni, mert bár a kicsik élvezték a „fürdőt”, az időjárás most nem volt alkalmas arra, hogy átázott ruhában üljenek vissza a padokba.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi siker a turizmus világában – döntős a Novotel Szeged a Business Excellence Díjon
Megérkezett Balástya új büszkesége – a színpad, ami mindent visz!
Szegedi hírek
- Szeged táncra perdült: 170 résztvevővel zajlott a senior linedance találkozó
- Kátyú okozott bajt? Csak ezekkel a feltételekkel fizet a biztosító
- Egy ükanya bűne, egy fiú sorsa – Családfakutatásból született két regény
- Hihetetlen, mennyit kérnek a piacon az őszi vitaminbombáért
- Zöldenergia, profit, túlélés: Egy asztalhoz ülnek a céges nagyágyúk a tudósokkal