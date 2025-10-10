október 10., péntek

Szegedi hírek

1 órája

Hatalmas lángokkal égett a tűz a Janikovszky iskolában – videóval, galériával

Címkék#pályaorientációs rendezvény#tűzoltó#iskola

Hatalmas lángokat oltottak el a tűzoltók péntek délelőtt a Janikovszky Éva Általános Iskolában. Szerencsére nem volt semmi baj: pályaorientációs napon tartottak bemutatót a tűzoltók.

Timár Kriszta

Az általános iskolák számára előírás, hogy a hat tanítás nélküli munkanapból egyet pályaorientációs célra kell felhasználni. A Janikovszky Éva Általános Iskolában évek óta szakmabemutató napot rendeznek az erre kijelölt napon - ezt idén pénteken tartották. A legfelső két évfolyam a TIK-ben megrendezett pályaorientációs rendezvényen vett részt, a kisebbeknek pedig helybe hozták az élményeket.

tüzet oltanak a tűzoltók Szegeden egy porral oltó készülékkel a pályaorientációs napon.
A tűzoltók látványos bemutatóval készültek a Janikovszky iskola pályaorientációs napjára. Fotó: Török János

Szakmák testközelből

Különböző foglalkozások képviselőit hívjuk meg, elsősorban természetesen olyanokat, amelyek biztosan érdeklik a gyerekeket 

– mondta el lapunknak Kiss László igazgató.

Az alsósokhoz szülők érkeztek, akik érdekes foglalkozást űznek: például katona apuka és anyuka is mesélt nekik munkájukról. Az udvaron pedig a rendőrség, a tűzoltóság és a vízimentők munkájába is belekóstolhattak a gyerekek. Felpróbálhatták a munkaruháikat, beülhettek járműveikbe, kézbe vehették mentőeszközeiket, és persze szabadon kérdezhettek is.

Lángok és mosolyok – felejthetetlen pályaorientációs nap Szegeden

Fotók: Török János

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egy takarítóautót, a vízimentők pedig hajót hoztak, így azokat is megnézhették.

Tüzet oltottak az udvaron

A nap fénypontja természetesen a tűzoltó-bemutató volt. A lánglovagok tüzet gyújtottak az udvar egyik sarkában, amelyet aztán természetesen el is oltottak – először poroltóval, aztán vízsugárral.
Valószínűleg ők is ritkán tapasztalják meg azt az élményt, hogy egy iskolányi gyerek visítozik, amikor a lángok felcsapnak, majd miután eloltják és megtapsolják őket, lelkesen skandálják, hogy „még egyszer!”.
Ráadásként még némi vízpermetezéssel is kedveskedtek a gyerekeknek, ezt azonban a nagy szél miatt gyorsan abba kellett hagyni, mert bár a kicsik élvezték a „fürdőt”, az időjárás most nem volt alkalmas arra, hogy átázott ruhában üljenek vissza a padokba.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
