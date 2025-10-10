Hatalmas lángokkal égett a tűz a Janikovszky iskolában – videóval, galériával

Az általános iskolák számára előírás, hogy a hat tanítás nélküli munkanapból egyet pályaorientációs célra kell felhasználni. A Janikovszky Éva Általános Iskolában évek óta szakmabemutató napot rendeznek az erre kijelölt napon - ezt idén pénteken tartották. A legfelső két évfolyam a TIK-ben megrendezett pályaorientációs rendezvényen vett részt, a kisebbeknek pedig helybe hozták az élményeket.

A tűzoltók látványos bemutatóval készültek a Janikovszky iskola pályaorientációs napjára. Fotó: Török János

Szakmák testközelből

Különböző foglalkozások képviselőit hívjuk meg, elsősorban természetesen olyanokat, amelyek biztosan érdeklik a gyerekeket

– mondta el lapunknak Kiss László igazgató.

Az alsósokhoz szülők érkeztek, akik érdekes foglalkozást űznek: például katona apuka és anyuka is mesélt nekik munkájukról. Az udvaron pedig a rendőrség, a tűzoltóság és a vízimentők munkájába is belekóstolhattak a gyerekek. Felpróbálhatták a munkaruháikat, beülhettek járműveikbe, kézbe vehették mentőeszközeiket, és persze szabadon kérdezhettek is.