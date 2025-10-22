október 22., szerda

Pályaválasztás

2 órája

Térkövet raktak, csempét vágtak – így ismerkedtek a diákok az építőipari szakmákkal Szegeden – galériával, videóval

Térköveztek, csempéztek, festettek általános iskolás diákok szerdán a Vedres iskolában. A pályaválasztási fesztiválon az építőipari szakmákkal ismerkedhettek.

Timár Kriszta

Évek óta népszerű pályaorientációs rendezvény a Szegedi Szakképzési Centrum által szervezett Építsd a jövőd! Építőipari pályaválasztási fesztivál, melynek hagyományosan a Vedres iskola ad otthont. Idén az őszi szünet előtti napon, szerdán telt meg a középiskolai épület több mint négyszáz általános iskolással, akik két turnusban ismerkedtek a családi ház felépítésével kapcsolatos munkafolyamatokkal. Az interaktív programsorozaton az alapozástól a tető elkészítéséig bepillanthattak számos tevékenységbe, a legtöbbet pedig ki is próbálhatták. Fugázhattak, csempézhettek, festhettek vagy akár térkövezhettek is.

Fiatalok használják a szilikon tömítőt, pályaválasztás előtt állnak.
A pályaválasztási délelőttön az építőipari szakmákkal ismerkedhettek a diákok. Fotó: Gémes Sándor

Cél a tudatos pályaválasztás

A szervezők célja az volt, hogy a diákok tudatosan válasszanak szakmát és az eddig csak hallomásból ismert szakterületeket közelebbről megismerjék, megtudhassák, milyen területen dolgozhatnak, és mit is rejt egy adott szakma. A centrum iskolái a különböző ágazatokba engedtek bepillantást: a Déri Miksa Műszaki Technikum robotok segítségével az elektronikába és elektrotechnikába, a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola a fa- és bútoriparba, a Móravárosi Technikum és Szakképző Iskola az építőipar kétkezi szakmáiba, a Vedres István Technikum pedig az építészetbe. A rendezvényre több cég is kitelepült, melyek szintén interaktív feladatokkal várták a fiatalokat.

Nálunk csempét vághatnak, mozaikokat rakhatnak ki, csavarozhatnak a fiatalok. Igyekeztünk kreatív programokat kitalálni. Az általuk készített dolgokat pedig haza is vihetik 

– mutatta be standjukat Koczka Gábor, a Bodrogi Bau Kft. oktatásvezetője. Hozzátette: bár így is fel tudják kelteni a diákok figyelmét, leginkább azt szeretik, hogy apróbb ajándékokat is kapnak aktivitásukért.

Építsd a jövőd! címmel építőipari pályaválasztási fesztivált tartottak a Vedres iskolában

Fotók: Gémes Sándor

Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés

Tóth Zoltán, a házigazda Vedres iskola igazgatója úgy fogalmazott, bár ma már sok olyan rendezvény van, ami a szakképzéseket népszerűsíti, ez kiemelkedik közülük, hiszen mindent ki lehet próbálni, ráadásul cégek képviselőivel, leendő munkaadókkal is lehet találkozni. 

Külön öröm számunkra, hogy idén már akkora volt az érdeklődés, hogy két turnust kellett indítanunk

– tette hozzá.

A program délutánig tartott, azok a fiatalok pedig, akik legalább 8 állomáson akítvan részt vettek a feladatokban, sorsoláson vehettek részt, ahol értékes nyeremények találtak gazdára.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

