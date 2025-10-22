Térkövet raktak, csempét vágtak – így ismerkedtek a diákok az építőipari szakmákkal Szegeden – galériával, videóval

Évek óta népszerű pályaorientációs rendezvény a Szegedi Szakképzési Centrum által szervezett Építsd a jövőd! Építőipari pályaválasztási fesztivál, melynek hagyományosan a Vedres iskola ad otthont. Idén az őszi szünet előtti napon, szerdán telt meg a középiskolai épület több mint négyszáz általános iskolással, akik két turnusban ismerkedtek a családi ház felépítésével kapcsolatos munkafolyamatokkal. Az interaktív programsorozaton az alapozástól a tető elkészítéséig bepillanthattak számos tevékenységbe, a legtöbbet pedig ki is próbálhatták. Fugázhattak, csempézhettek, festhettek vagy akár térkövezhettek is.

A pályaválasztási délelőttön az építőipari szakmákkal ismerkedhettek a diákok. Fotó: Gémes Sándor

Cél a tudatos pályaválasztás

A szervezők célja az volt, hogy a diákok tudatosan válasszanak szakmát és az eddig csak hallomásból ismert szakterületeket közelebbről megismerjék, megtudhassák, milyen területen dolgozhatnak, és mit is rejt egy adott szakma. A centrum iskolái a különböző ágazatokba engedtek bepillantást: a Déri Miksa Műszaki Technikum robotok segítségével az elektronikába és elektrotechnikába, a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola a fa- és bútoriparba, a Móravárosi Technikum és Szakképző Iskola az építőipar kétkezi szakmáiba, a Vedres István Technikum pedig az építészetbe. A rendezvényre több cég is kitelepült, melyek szintén interaktív feladatokkal várták a fiatalokat.

Nálunk csempét vághatnak, mozaikokat rakhatnak ki, csavarozhatnak a fiatalok. Igyekeztünk kreatív programokat kitalálni. Az általuk készített dolgokat pedig haza is vihetik

– mutatta be standjukat Koczka Gábor, a Bodrogi Bau Kft. oktatásvezetője. Hozzátette: bár így is fel tudják kelteni a diákok figyelmét, leginkább azt szeretik, hogy apróbb ajándékokat is kapnak aktivitásukért.