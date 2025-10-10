október 10., péntek

Szegedi hírek

3 órája

Kutyás bemutató és karriertanácsadás – különleges Pályaválasztási Napok a TIK-ben

A térség továbbtanulás előtt álló diákjai pontos tájékoztatást kapnak a lehetőségeikről október 9. és 11. között a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal idén is megszervezte a Pályaválasztási Napokat.

Kis Zoltán

A vármegye egyik legnagyobb pályaorientációs börzéje vette kezdetét. A szervezők közös erővel hozták létre a 24. Pályaválasztási Napokat. A háromnapos rendezvény naprakész információkat nyújt a nyolcadikosoknak és a végzős középiskolásoknak a továbbtanulást illetően.

Pályaválasztási Napok a TIK-ben
 szervezők közös erővel hozták létre a 24. Pályaválasztási Napokat. Fotó: Kis Zoltán.

Az első nap hatalmas tömeget vonzott be a Pályaválasztási Napok 

A háromnapos rendezvénysorozat nyitónapján megtelt a TIK az érdeklődő diákokkal. Turnusonként mintegy 300 résztvevőt tudnak fogadni, az esemény sikerességét pedig jól mutatja, hogy a legtöbb idősávban telt házas a program.
A kitelepülők döntő többsége gimnázium vagy technikum volt, de civil szervezetek és hatósági szervek is bemutatkoztak – összesen közel 60 intézmény várta a fiatalokat.

A pályaválasztási börze célja a tapasztalatszerzés és az élményalapú tanulás

Az információátadás mellett a gyakorlati tapasztalatszerzésre is nagy hangsúlyt fektettek. A standoknál nemcsak hasznos tudnivalókat kaphattak a diákok, hanem kipróbálhatták magukat élesben is.
Akadt olyan stand, ahol autót lehetett polírozni, máshol fegyverekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. A programkínálat azonban ennél sokszínűbb volt: kvízek, kutyás bemutatók és interaktív játékok is színesítették a rendezvényt.

A kutyás bemutatón a Készenléti Rendőrség munkatársai mutatták be, milyen feladatokat látnak el a kiképzett szolgálati kutyák a mindennapokban.

– Bemutatjuk, milyen gimnáziumi és művészeti képzésekkel várjuk a diákokat. Választhatnak kerámia- és textilműves képzéseink közül, de van szobrász- és művészeti grafikus szakirányunk is – mondta Márkusné Csíkos Ildikó, a Szegedi Tömörkényi István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum főigazgató-helyettese.

Az Alternatíva Egyesület társasjátékokkal, Európa-fallal és izgalmas mobilitási lehetőségekkel várta a fiatalokat. Megismertették a szervezet működését, felvázolták az Instant Újság koncepcióját, és betekintést adtak a Médiakommandó nevű médiaműhelyükbe is.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
