október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

1 órája

Havi tízezer forintért kínálnak lakást Szegeden, de nem akárkinek

Címkék#pályázat#Szeged#bérlakás

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára kínálak kivételes lehtőséget Szegeden. A nyílt pályázaton egy szegedi lakás bérleti jogát lehet elnyerni. Havi tízezer forintot kell fizetni a 72 négyzetméteres, felújított otthonért.

Delmagyar.hu

Nyílt pályázatot hirdet egy szegedi lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. A meghirdetett szegedi lakás 72 négyzetméteres, felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas. A bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, és kauciót sem kell fizetni. A lakást a bérlők a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják.  A pályázatra november 12-ig lehet jelentkezni.

House,Key,In,The,Door
Otthonteremtési pályázat indul Szegeden, ahol fiatalok kedvezményes lakáshoz juthatnak. Fotó: Shutterstock

Otthonteremtési pályázat indul a gyermekvédelemből kikerült fiataloknak

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatalok számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből 41 már gazdára talált. A bérlők 42 százaléka betöltötte a 25. életévét, nagyjából felük pedig családdal, gyermekkel együtt költözött, a pályázaton tehát olyanoknak is érdemes elindulniuk, akik több mint tíz évvel ezelőtt váltak nagykorúvá a gyermekvédelmi rendszerben.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu