Havi tízezer forintért kínálnak lakást Szegeden, de nem akárkinek
Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára kínálak kivételes lehtőséget Szegeden. A nyílt pályázaton egy szegedi lakás bérleti jogát lehet elnyerni. Havi tízezer forintot kell fizetni a 72 négyzetméteres, felújított otthonért.
Nyílt pályázatot hirdet egy szegedi lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. A meghirdetett szegedi lakás 72 négyzetméteres, felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas. A bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, és kauciót sem kell fizetni. A lakást a bérlők a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják. A pályázatra november 12-ig lehet jelentkezni.
Otthonteremtési pályázat indul a gyermekvédelemből kikerült fiataloknak
A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatalok számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből 41 már gazdára talált. A bérlők 42 százaléka betöltötte a 25. életévét, nagyjából felük pedig családdal, gyermekkel együtt költözött, a pályázaton tehát olyanoknak is érdemes elindulniuk, akik több mint tíz évvel ezelőtt váltak nagykorúvá a gyermekvédelmi rendszerben.
