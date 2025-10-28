1 órája
„Szürreális volt” – A párizsi Louvre-ban történt rablásról számolt be nekünk egy szegedi lány
Felrobbantotta az internetet a nemrég történt ékszerrablás: ezúttal egy szegedi hallgató osztotta meg tapasztalatait, és mesélt a párizsi Louvre-ban lezajló drámai eseményekről.
A Délmagyar korábban már beszámolt a párizsi Louvre-ban történt műkincsrablásról, ám ezúttal egy szegedi egyetemista törte meg a csendet. Győri Anett, a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója szem- és fültanúja volt a történteknek.
Műkincsrablás a párizsi Louvre-ban – az évtized rablása, amire senki nem számított
A tolvajok kilenc darab ékszert loptak el Napóleon Bonaparte és a császárné ékszergyűjteményéből. A zsákmány becsült értéke több mint 10 millió font, a relikviákat pedig egy emelőkosaras daruval juttatták le az épület felsőbb emeleteiről – számolt be a Magyar Nemzet.
Szegedi joghallgató is ott volt
Győri Anett párizsi utazásának kiemelten fontos művészeti apropója volt. A Louvre konferenciatermében megrendezett „Salon International d’art Contemporain” kortárs kiállításon vett részt, amelyen az általa készített illusztrációkat is bemutatták.
– Október 19-én, vasárnap reggel érkeztem Párizsba, a kiállítás és a szakmai kapcsolatépítés céljával. A célom – a rendkívüli események ellenére – teljesült: sikerült bepillantást nyernem a nemzetközi művészeti közegbe, és talán magam is részévé válhattam annak. Szürreális volt ott állni a Louvre-ban egyszerű emberként.
Érdekes egybeesés, hogy éppen a debütálásom napján zajlott le a múzeum történetének egyik legnagyobb rablása. Döbbenetes volt látni, hogy a művészet ünneplését egy hatósági evakuálás váltotta fel – mondta Győri Anett.
Szokatlan hangjelzés jelezte, hogy valami baj van
Anett ekkor a komplexum előcsarnokában tartózkodott, amely a Napóleon-udvar alatt található, az üvegpiramis alatt elhelyezkedő hatalmas föld alatti tér.
Innen közelíthető meg a múzeum főbejárata, valamint a bevásárló- és konferenciaközpont is.
A délelőtti órákban szokatlan hangjelzéseket hallottunk a komplexum területén. A betörés tényéről csak később értesültem, amikor a látogatókat már az udvar felé kezdték terelni, és a mobiltelefonos hírek is világossá tették a helyzetet
– idézte fel a szegedi hallgató.
Rendkívüli intézkedéseet vezettek be
A betörés miatt azonnali biztonsági intézkedéseket vezettek be a Louvre falain belül. Nem sokkal a hangjelzéseket követően megkezdődött a Hall Napoléon kiürítése és a látogatók evakuálása.
A folyamat nem volt gyors: a személyzet fokozatosan terelte ki az embereket, de többen átmenetileg bent maradtak, így a kijárat felé tartó forgalom folyamatos volt.
A komplexumot azonnal lezárták az új látogatók előtt. Abban a „szerencsében” volt részem, hogy a betörés közvetlen következményeinek
– az intézmény leállásának és az evakuálásnak – magam is részese lehettem.
A külső állapotok csak akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor a tömeg az udvarra ért: fegyveres katonák, kordonok, szirénák, lezárások és újságírók lepték el a helyszínt.
A hatóságok mellett magas rangú politikusok is megjelentek, jelezve, hogy az eseménynek országos, sőt politikai jelentősége is van – mondta Győri Anett.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Fokozott készültség a határ menti településen
Dömping volt szeptemberben és októberben paprikából és paradicsomból, de nem maradt a termelők nyakán az áru - videóval
Szegedi hírek
- Egy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új ipari és kutatási központ épül – galériával
- Mórahalmon, Makón és Szegeden is feltűntek börtönből szökött celebek
- Mini robot, nagy álom – a csongrádi diákok mögé most komoly támogatás sorakozott fel
- Szegedi egyetemisták robbantak be a TikTokon, a város ikonikus helyeit mutatják be – videóval
- A legijesztőbb csomagpont, amit valaha láttunk – te le mernél menni? (videóval)