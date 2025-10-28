„Szürreális volt” – A párizsi Louvre-ban történt rablásról számolt be nekünk egy szegedi lány

A Délmagyar korábban már beszámolt a párizsi Louvre-ban történt műkincsrablásról, ám ezúttal egy szegedi egyetemista törte meg a csendet. Győri Anett, a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója szem- és fültanúja volt a történteknek.

A rablást követően a párizsi Louvre lassan, de biztosan kiürült. Fotó: Győri Anett

Műkincsrablás a párizsi Louvre-ban – az évtized rablása, amire senki nem számított

A tolvajok kilenc darab ékszert loptak el Napóleon Bonaparte és a császárné ékszergyűjteményéből. A zsákmány becsült értéke több mint 10 millió font, a relikviákat pedig egy emelőkosaras daruval juttatták le az épület felsőbb emeleteiről – számolt be a Magyar Nemzet.

Szegedi joghallgató is ott volt

Győri Anett párizsi utazásának kiemelten fontos művészeti apropója volt. A Louvre konferenciatermében megrendezett „Salon International d’art Contemporain” kortárs kiállításon vett részt, amelyen az általa készített illusztrációkat is bemutatták.

– Október 19-én, vasárnap reggel érkeztem Párizsba, a kiállítás és a szakmai kapcsolatépítés céljával. A célom – a rendkívüli események ellenére – teljesült: sikerült bepillantást nyernem a nemzetközi művészeti közegbe, és talán magam is részévé válhattam annak. Szürreális volt ott állni a Louvre-ban egyszerű emberként.

Érdekes egybeesés, hogy éppen a debütálásom napján zajlott le a múzeum történetének egyik legnagyobb rablása. Döbbenetes volt látni, hogy a művészet ünneplését egy hatósági evakuálás váltotta fel – mondta Győri Anett.

Szokatlan hangjelzés jelezte, hogy valami baj van

Anett ekkor a komplexum előcsarnokában tartózkodott, amely a Napóleon-udvar alatt található, az üvegpiramis alatt elhelyezkedő hatalmas föld alatti tér.

Innen közelíthető meg a múzeum főbejárata, valamint a bevásárló- és konferenciaközpont is.

A délelőtti órákban szokatlan hangjelzéseket hallottunk a komplexum területén. A betörés tényéről csak később értesültem, amikor a látogatókat már az udvar felé kezdték terelni, és a mobiltelefonos hírek is világossá tették a helyzetet

– idézte fel a szegedi hallgató.

Rendkívüli intézkedéseet vezettek be

A betörés miatt azonnali biztonsági intézkedéseket vezettek be a Louvre falain belül. Nem sokkal a hangjelzéseket követően megkezdődött a Hall Napoléon kiürítése és a látogatók evakuálása.

A folyamat nem volt gyors: a személyzet fokozatosan terelte ki az embereket, de többen átmenetileg bent maradtak, így a kijárat felé tartó forgalom folyamatos volt.

A komplexumot azonnal lezárták az új látogatók előtt. Abban a „szerencsében” volt részem, hogy a betörés közvetlen következményeinek

– az intézmény leállásának és az evakuálásnak – magam is részese lehettem.