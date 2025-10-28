október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

„Szürreális volt” – A párizsi Louvre-ban történt rablásról számolt be nekünk egy szegedi lány

Címkék#beszámoló#műkincsrablás#Louvre

Felrobbantotta az internetet a nemrég történt ékszerrablás: ezúttal egy szegedi hallgató osztotta meg tapasztalatait, és mesélt a párizsi Louvre-ban lezajló drámai eseményekről.

Kis Zoltán

A Délmagyar korábban már beszámolt a párizsi Louvre-ban történt műkincsrablásról, ám ezúttal egy szegedi egyetemista törte meg a csendet. Győri Anett, a Szegedi Tudományegyetem végzős joghallgatója szem- és fültanúja volt a történteknek.

A párizsi Louvre
A rablást követően a párizsi Louvre lassan, de biztosan kiürült. Fotó: Győri Anett

Műkincsrablás a párizsi Louvre-ban – az évtized rablása, amire senki nem számított 

A tolvajok kilenc darab ékszert loptak el Napóleon Bonaparte és a császárné ékszergyűjteményéből. A zsákmány becsült értéke több mint 10 millió font, a relikviákat pedig egy emelőkosaras daruval juttatták le az épület felsőbb emeleteiről – számolt be a Magyar Nemzet.

Szegedi joghallgató is ott volt

Győri Anett párizsi utazásának kiemelten fontos művészeti apropója volt. A Louvre konferenciatermében megrendezett „Salon International d’art Contemporain” kortárs kiállításon vett részt, amelyen az általa készített illusztrációkat is bemutatták. 

– Október 19-én, vasárnap reggel érkeztem Párizsba, a kiállítás és a szakmai kapcsolatépítés céljával. A célom – a rendkívüli események ellenére – teljesült: sikerült bepillantást nyernem a nemzetközi művészeti közegbe, és talán magam is részévé válhattam annak. Szürreális volt ott állni a Louvre-ban egyszerű emberként.

Érdekes egybeesés, hogy éppen a debütálásom napján zajlott le a múzeum történetének egyik legnagyobb rablása. Döbbenetes volt látni, hogy a művészet ünneplését egy hatósági evakuálás váltotta fel – mondta Győri Anett.

Szokatlan hangjelzés jelezte, hogy valami baj van

Anett ekkor a komplexum előcsarnokában tartózkodott, amely a Napóleon-udvar alatt található, az üvegpiramis alatt elhelyezkedő hatalmas föld alatti tér.
Innen közelíthető meg a múzeum főbejárata, valamint a bevásárló- és konferenciaközpont is.

A délelőtti órákban szokatlan hangjelzéseket hallottunk a komplexum területén. A betörés tényéről csak később értesültem, amikor a látogatókat már az udvar felé kezdték terelni, és a mobiltelefonos hírek is világossá tették a helyzetet 

– idézte fel a szegedi hallgató.

Rendkívüli intézkedéseet vezettek be

A betörés miatt azonnali biztonsági intézkedéseket vezettek be a Louvre falain belül. Nem sokkal a hangjelzéseket követően megkezdődött a Hall Napoléon kiürítése és a látogatók evakuálása.

A folyamat nem volt gyors: a személyzet fokozatosan terelte ki az embereket, de többen átmenetileg bent maradtak, így a kijárat felé tartó forgalom folyamatos volt.
A komplexumot azonnal lezárták az új látogatók előtt. Abban a „szerencsében” volt részem, hogy a betörés közvetlen következményeinek 

– az intézmény leállásának és az evakuálásnak – magam is részese lehettem.

A külső állapotok csak akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor a tömeg az udvarra ért: fegyveres katonák, kordonok, szirénák, lezárások és újságírók lepték el a helyszínt.
A hatóságok mellett magas rangú politikusok is megjelentek, jelezve, hogy az eseménynek országos, sőt politikai jelentősége is van – mondta Győri Anett.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu