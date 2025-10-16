október 16., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

Felháborodás ide vagy oda, az ország legdrágább parkolója így is tele van

Címkék#fizetős#klinika#parkoló#Szeged

Nincs más választásuk. Hiába a magas díj és az ország legdrágább parkolója címe, a szegedi klinikai parkoló tele van, szabad helyekből nem sokat láttunk. A parkolás a szegedi klinikán most már végérvényes, de még mindig nem egyértelmű annak használata.

Munkatársunktól

Hiába borsos az ára, nincs szabad hely benne. Nyár óta tesztüzemben működött, de most már végleges a fizetős parkolás a szegedi klinikán. A sorompókkal és jelzőlámpákkal működő rendszer az ország legdrágább parkolója címet is megszerezte, habár az első fél óra ingyenes, de aki ennél tovább marad, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A felháborodás érthető, hiszen többen belefutnak abba a problémába, hogy nem tudják, hogyan kell használni a rendszert, vagy hol kell fizetni.

parkolás a szegedi klinikán: drága, de tele van
Most már élesen üzemel a parkolás a szegedi klinikán. Jól látszik, hogy a felháborodás ellenére többen is használják. Fotó: DM

Hogyan működik a fizetős parkolás a szegedi klinikán?

A parkolóba történő ki- és behajtást sorompó szabályozza, a sorompó a rendszám felismerése után nyílik, majd automatikusan záródik. Ugyanez a folyamat vár ránk a parkoló elhagyásakor is. A fizetés ennél már egy kicsit összetettebb. A behajtókapuknál egyértelműen jelzik, hogy fizetős területről van szó, az árszabás is egyértelmű, egy dolgot leszámítva. Az autósoknak ugyanis nem könnyű megtalálni, hol tudják kifizetni a parkolás díját. A parkolóban nincs automata, így aki túllépi a félórás ingyenes időt, annak kalandos túrára kell indulni, mire eljut a legközelebbi fizetőhelyig. Bankkártyával vagy készpénzzel róhatjuk le tartozásunkat. 

Hol lehet fizetni?

Az SZTE tájékoztatása szerint az automaták több helyen is elérhetők a klinikai területen belül. Az egyetem sajtóosztálya megemlítette a 265 ágyas klinika fedett parkolóját. Felsorolásukban szerepelt a gyermekklinikás automata is, illetve a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika oldalán lévő. Ugyanakkor elmondták, hogy kihelyeztek automatát a logisztikai épület oldalában, a Bánomkert sor és az Oldal utcai úttest kereszteződésében a kerítés belső oldalán - ez van talán a legközelebb a parkolóhoz, - illetve van egy a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika kijárata előtt a falon. 

Fél óra ingyen, aztán jön a sokk

Az intézmény tájékoztatása szerint a rendszer koncepciója az, hogy a betegek és hozzátartozóik csak rövid időre tudjanak megállni a klinikák közvetlen közelében, például kísérés vagy csomagleadás idejére. Aki ennél tovább marad az vagy kifizeti óránként az 1400 forintos díjat, vagy átáll a városi parkolók egyikébe, ahol az óradíj mindössze 360 forint. 

A helyi autósok szerint az új rendszer tovább nehezítheti majd a parkolást a környéken. Az eddig ingyenesen használható parkoló használói valószínűleg kiszorulnak a városi parkolókba, ahol amúgy is nehéz egy szabad helyet találni. A környéken már most is gyakori látvány a füvön, járdán vagy térelzárók között parkoló autó. 

Az ország legdrágább parkolóját egyébként még februárban kezdték el kialakítani, amiből már sejthettük, hogy egy beléptetőrendszert alakítanak ki. 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
