2 órája
Ördög Nóra rejtélyes Instagram-bejegyzése, és a teli klinikai parkoló
Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és információit. A szegedi klinikán nagyin drága a parkolás, mégis mindig tele van.
Nincs más választásuk. Hiába a magas díj és az ország legdrágább parkolója címe, a szegedi klinikai parkoló tele van, szabad helyekből nem sokat láttunk. A parkolás a szegedi klinikán most már végérvényes, de még mindig nem egyértelmű annak használata.
Felháborodás ide vagy oda, az ország legdrágább parkolója így is tele van
Hiába borsos az ára, nincs szabad hely benne. Nyár óta tesztüzemben működött, de most már végleges a fizetős parkolás a szegedi klinikán. A sorompókkal és jelzőlámpákkal működő rendszer az ország legdrágább parkolója címet is megszerezte, habár az első fél óra ingyenes, de aki ennél tovább marad, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A felháborodás érthető, hiszen többen belefutnak abba a problémába, hogy nem tudják, hogyan kell használni a rendszert, vagy hol kell fizetni.
Gumigyilkos növény retteghet: Kisteleken már tudják, mi a megoldás és mi kiderítettük mi az
A kerékpárosok életét idén is több hónapja keseríti meg a kemény tüskéket növesztő növény. A harc a királydinnye ellen folyamatos, és kilátástalannak tűnik. Kisteleken azzal próbálkoznak, hogy lombszívóval távolítják el a bicikliutakról a gumigyilkos tüskéket, olvasónk viszont azt javasolja, hogy az egész növényt kellene eltávolítani.
Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott
Ördög Nóra ismét felkeltette követői figyelmét egy titokzatos Instagram-bejegyzéssel.
Elvesztette az irányítást, majd az árokba hajtott – fotókon a hódmezővásárhelyi baleset
Hódmezővásárhely és Mártély között egy autó az árokba hajtott, miután a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett.
