Ördög Nóra rejtélyes Instagram-bejegyzése, és a teli klinikai parkoló

Nincs más választásuk. Hiába a magas díj és az ország legdrágább parkolója címe, a szegedi klinikai parkoló tele van, szabad helyekből nem sokat láttunk. A parkolás a szegedi klinikán most már végérvényes, de még mindig nem egyértelmű annak használata.

Most már élesen üzemel a parkolás a szegedi klinikán. Jól látszik, hogy a felháborodás ellenére többen is használják. Fotó: DM

Felháborodás ide vagy oda, az ország legdrágább parkolója így is tele van

Hiába borsos az ára, nincs szabad hely benne. Nyár óta tesztüzemben működött, de most már végleges a fizetős parkolás a szegedi klinikán. A sorompókkal és jelzőlámpákkal működő rendszer az ország legdrágább parkolója címet is megszerezte, habár az első fél óra ingyenes, de aki ennél tovább marad, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A felháborodás érthető, hiszen többen belefutnak abba a problémába, hogy nem tudják, hogyan kell használni a rendszert, vagy hol kell fizetni.

Gumigyilkos növény retteghet: Kisteleken már tudják, mi a megoldás és mi kiderítettük mi az

A kerékpárosok életét idén is több hónapja keseríti meg a kemény tüskéket növesztő növény. A harc a királydinnye ellen folyamatos, és kilátástalannak tűnik. Kisteleken azzal próbálkoznak, hogy lombszívóval távolítják el a bicikliutakról a gumigyilkos tüskéket, olvasónk viszont azt javasolja, hogy az egész növényt kellene eltávolítani.

Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott

Ördög Nóra ismét felkeltette követői figyelmét egy titokzatos Instagram-bejegyzéssel.

Elvesztette az irányítást, majd az árokba hajtott – fotókon a hódmezővásárhelyi baleset

Hódmezővásárhely és Mártély között egy autó az árokba hajtott, miután a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett.