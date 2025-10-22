Újabb parkolóhelyek tűntek el a klinikáknál Szegeden – aki itt áll meg, elszállíthatják az autóját

Év eleje óta borzolja a kedélyeket a Petri Gábor Klinikai Tömb mellett kialakított egyetemi parkoló ügye. Elsőként februárban írtuk meg, hogy valószínűleg fizetőssé válik az addig ingyenes terület, május vége óta pedig már tesztüzemben valóban így működött a sorompóval elzárt terület. Mostanra a tesztüzem is véget ért, így hivatalosan is az ország legdrágább parkolójává vált ez a rész, ahol az első fél óra ingyenes, utána azonban minden megkezdett fél óra 1400 forintos óradíjjal ketyeg. Aki tehát az Újklinikára, a legújabb klinikára vagy a nőgyógyászati klinikára érkezik, itt meglehetősn borsos áron hagyhatja csak az autóját.

Már a Liliom utca egyik oldalában sem lehet megállni, tovább csökkent a klinikák környékén a parkolóhelyek száma. Fotó. DM

Eddig is nehézkes volt a környéken a parkolás

Mivel a parkolón kívüli területen, mely városi övezet, 360 forintos óradíjat kell csupán fizetni, eddig is rengetegen választották inkább a környékbeli utcákat. Pár méterrel arrébb negyedannyiért lehet otthagyni az autót, nem csoda, hogy lényegében egész napra ellehetetlenült a környéken a parkolás, hiszen azok az autók is ide kerültek, melyek korábban a nagyméretű, ingyenes parkolóban álltak. Még a klinikai dolgozók közül sem áll be mindenki a SZTE parkolójába, hiszen ott nekik is fizetniük kell, nem is keveset. Egy szakorvos nemrégiben egy nyilvános posztban leírta: 40 ezer forintba kerül neki az, hogy autóval jár munkába, ráadásul ha nem a kijelölt parkolóhelyek egyikét veszi igénybe a klinikapark területén, akkor fenyegető levelet kap az ablaktörlője alá.

Az egyetemi parkoló fizetőssé tételével tehát több tucatnyi olyan autó került ki pluszban az eddig is zsúfolt környékbeli utcákba, melyek eddig nem foglalták itt a helyet, ennek köszönhetően pedig hónapok óta nagyon nehéz itt parkolót találni. A helyzet azonban most még tovább romlott a környéken. A Liliom utcának az egyik oldalán ugyanis immár tábla tiltja a parkolást, még el is szállítják azokat a járműveket, melyeket itt hagynak. Mivel évek óra ez volt a klinikákhoz legközelebb eső parkolózóna, lényegében mindenki igyekezett ezen a szakaszon megállni. Mostantól azonban ez is tilos, azaz újabb 10-12 parkolóhellyel csökkent a környékbeli lehetőségek száma. Hogy ezt mi indokolja, azt egyelőre nem tudni.