Megható pillanatok a Maros-parton: átadták az új emlékhelyet – galériával

– Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy lesz itt egy emlékhely. Szép lett, remélem, ilyen kulturált is marad – mondta a makói Mucsiné Nagy Edit, akivel szerdán délután a két esztendeje elhunyt férje emléktáblájánál találkoztunk a Maros-híd lábánál, a parti emlékhelyen. Mécsest hozott, és elmondta, rendszeresen fog ide járni.

A parti emlékhely egyik táblája Mucsiné Nagy Edit két éve elhunyt férjének tiszteletére készült. Fotó: Szabó Imre

A parti emlékhely története

A Maros-híd lábánál szerdán adták át a mostanra elkészült új emlékhelyet. Mint megírtuk, Makón egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba. Czirbus Gábor alpolgármester hozzátartozók kérésére kezdeményezte az emlékhely kialakítását, mivel az ugyanitt e célra szánt régebbi terület rendezetlen, elhanyagolt és méltatlan állapotban volt. Akadtak, akik eredetileg nem fogadták kedvezően az elképzelést, de a beruházás körüli viharok végül elültek. Szerdán több tucat hozzátartozó jött el szeretteire méltósággal emlékezni.

10 millióba került

A munka Csernyus Lőrinc tervei alapján augusztus elején indult, és mostanra teljesen befejeződött. A rövid, szerény avatóünnepségen Czirbus alpolgármester kollégája, Tiszlavicz László és Farkas Éva Erzsébet polgármester társaságában mutatta be a művészi küllemű létesítményt. Felhívta a figyelmet a kihelyezett házirendre és arra ugyancsak, hogy este is ki lehet ide látogatni, a tér ugyanis ki van világítva. Helyeztek ki padokat, szemetest és térfigyelő kamerát is. A beruházás egyébként a várakozásoknak megfelelően belefért az előre megszabott 10 millió forintos költségkeretbe.

Lehet még kérni emléktáblákat

A Maros hullámait szimbolizáló betonelemekre eddig 70-en kértek réz emléktáblát. Ezekből 50 már el is készült, a hivatal szakemberei kihelyezték és folyamatosan készül a többi is. Aki szeretne, a hozzátartozó nevét megörökítő táblát a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál igényelhet.