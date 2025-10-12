Megmutatjuk, milyen lett a Maros-parti emlékhely – október végén adják át – galériával

– Október elsejétől 10-éig, péntekig 41-en igényeltek, a hozzátartozó nevét megörökítő táblát a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál, a Maros-híd lábánál kialakított parti emlékhelyre – tájékoztatta a Délmagyarországot a beruházás ötletgazdája, Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere. A sárgarézből készülő, egyenként 7,5×25 centiméteres táblákat az emlékhely betonból öntött, a folyóra emlékeztető hullámelemeire helyezik el a jövő héttől. Kérni még lehet, hiszen mintegy 350-nek van hely; a csak anyagköltséget tartalmazó ár 18 500 forint.

A parti emlékhely látképe a Maros-hídlábától. Fotó: Szabó Imre

A parti emlékhely körüli viták elcsitultak

Mint megírtuk, Makón egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba. Czirbus hozzátartozók kérésére kezdeményezte az emlékhely kialakítását, mivel a híd lábánál lévő, ilyen célra szánt régebbi terület rendezetlen, elhanyagolt és méltatlan állapotban volt. Akadtak, akik eredetileg nem fogadták kedvezően az elképzelést, a beruházás körüli viharok aztonban időközben elcsendesültek. A munka Csernyus Lőrinc tervei alapján augusztus elején indult, és néhány apróságtól eltekintve mostanra be is fejeződött.

Szívmelengető rend a régi emlékjeleknél

Ennek apropóján megnéztük, milyen lett. Mint láttuk, az emlékhely területe már most rendezett, tiszta, fel van szórva tömörített zúzottkővel. Kihelyezték az ígért padokat, szemétgyűjtőket, kandelábereket, van biciklitároló és egy hulladékos konténernek is megvan az ízlésesen elkülönített helye. Elkészült a mécsestartó korlát, illetve a hely házirendjére figyelmeztető, illetve a Maros és az Olt legendáját ismertető tábla is. Ami különösen szívmelengető: rendbe tették azt az eddig meglehetősen elhanyagolt területet is, ahol a megmaradt régi emlékjelek találhatók.