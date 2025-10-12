31 perce
Megmutatjuk, milyen lett a Maros-parti emlékhely – október végén adják át – galériával
A kezdeti viták elcsitultak, a létesítmény pedig – apróságoktól eltekintve – elkészült a Maros-parton. Most megnéztük a helyszínen, milyen lett az új emlékhely, és meg is mutatjuk.
– Október elsejétől 10-éig, péntekig 41-en igényeltek, a hozzátartozó nevét megörökítő táblát a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál, a Maros-híd lábánál kialakított parti emlékhelyre – tájékoztatta a Délmagyarországot a beruházás ötletgazdája, Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere. A sárgarézből készülő, egyenként 7,5×25 centiméteres táblákat az emlékhely betonból öntött, a folyóra emlékeztető hullámelemeire helyezik el a jövő héttől. Kérni még lehet, hiszen mintegy 350-nek van hely; a csak anyagköltséget tartalmazó ár 18 500 forint.
A parti emlékhely körüli viták elcsitultak
Mint megírtuk, Makón egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba. Czirbus hozzátartozók kérésére kezdeményezte az emlékhely kialakítását, mivel a híd lábánál lévő, ilyen célra szánt régebbi terület rendezetlen, elhanyagolt és méltatlan állapotban volt. Akadtak, akik eredetileg nem fogadták kedvezően az elképzelést, a beruházás körüli viharok aztonban időközben elcsendesültek. A munka Csernyus Lőrinc tervei alapján augusztus elején indult, és néhány apróságtól eltekintve mostanra be is fejeződött.
Szívmelengető rend a régi emlékjeleknél
Ennek apropóján megnéztük, milyen lett. Mint láttuk, az emlékhely területe már most rendezett, tiszta, fel van szórva tömörített zúzottkővel. Kihelyezték az ígért padokat, szemétgyűjtőket, kandelábereket, van biciklitároló és egy hulladékos konténernek is megvan az ízlésesen elkülönített helye. Elkészült a mécsestartó korlát, illetve a hely házirendjére figyelmeztető, illetve a Maros és az Olt legendáját ismertető tábla is. Ami különösen szívmelengető: rendbe tették azt az eddig meglehetősen elhanyagolt területet is, ahol a megmaradt régi emlékjelek találhatók.
Elkészült Makó új parti emlékhelye – a Maros partján nyugalom várFotók: Szabó Imre
Október végén szerény ünnepséggel adják át
Ami még hátra van, az a középre tervezett fa elültetése, illetve a kihelyezett biztonsági kamera és a lámpatestek csatlakoztatása a hálózatra. A makói alpolgármester azt mondta, beruházás során az erre eredetileg tervezett 10 millió forintoskeretet nem pélték túl. Azt is megtudtuk, valamikor október végén lesz egy szerény, méltóságteljes avatóünnepség is.
