Patkányinvázió az Alsó kikötő soron, a lakók tehetetlennek érzik magukat

Meglehet, hogy gyakrabban futunk össze velük, mint szeretnénk, ám a hűvösebb idő beköszöntével ezek az élőlények is melegebb búvóhely után erednek. Az ember közelsége különösen nagy segítséget jelent a számukra, így a patkányok Szegeden se ismeretlen lakók.

Egyre nagyobb számban jelentek meg a patkányok Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Az Alsó kikötő soron is nagy a baj – csapatokban jelentek meg a patkányok Szegeden

Egy helyi lakos tette közzé a megdöbbentő történéseket az Újszeged az én otthonom Facebook-csoportban. A bejegyzés írója felhívta a figyelmet, a környéken bölcsőde, óvoda, iskola és idősek otthona is működik. Elszaporodtak a patkányok, fényes nappal is zavartalanul sétálgatnak a város ezen részén.

Felrobbant a kommentszekció – több helyen is égető a probléma

A felhasználók elárasztották a bejegyzés alatti kommentszekciót, többen felszólaltak és megosztották tapasztalataikat. A probléma sokkal égetőbb, mint azt elsőre gondolnánk.

A hozzászólásokból szépen körvonalazódik, hogy a patkányok elszaporodása a város több pontján kritikus állapotokat öltött. A Pillich Kálmán, Kállay Albert, Vedres utcában rendszeresen futnak bele a nagy termetű rágcsálókba.

Én személy szerint az említett utcának az új híd és a Kállay Albert utca közötti szakaszán tapasztaltam ezt

– írta Nagy Zsolt.

Nem elég, hogy élő, de elpusztult egyedek is az avarban hevernek

A felhasználók által írt kommentek között többször megemlítik, hogy a kártevők tetemei is sokszor a helyszínen maradnak.

Ugyanez a helyzet a Székely soron is, bár ott még tetőzik azzal is, hogy az elpusztult patkányok az avarban bomlanak.

Dobó László, a Kár-Nix Bt. rovar- és kártevőirtó szakembere elárulta, hogy a rágcsálók normális esetben a természetben élnek, magvakat és lehulló gyümölcsöket fogyasztanak. A zordabb időjárás beköszöntével igyekeznek könnyíteni az életükön, kihasználva az emberek közelségét. Ez lehet az egyik lehetséges oka annak, hogy egyre gyakrabban futunk bele ezekbe a rágcsálókba.