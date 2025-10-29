31 perce
Patkányinvázió az Alsó kikötő soron, a lakók tehetetlennek érzik magukat
Újabb égető probléma a városban, egyre nagyobb számban futhatunk bele rágcsálókba. Csapatokban jelentek meg a patkányok Szegeden, több területet is érint a városban.
Meglehet, hogy gyakrabban futunk össze velük, mint szeretnénk, ám a hűvösebb idő beköszöntével ezek az élőlények is melegebb búvóhely után erednek. Az ember közelsége különösen nagy segítséget jelent a számukra, így a patkányok Szegeden se ismeretlen lakók.
Az Alsó kikötő soron is nagy a baj – csapatokban jelentek meg a patkányok Szegeden
Egy helyi lakos tette közzé a megdöbbentő történéseket az Újszeged az én otthonom Facebook-csoportban. A bejegyzés írója felhívta a figyelmet, a környéken bölcsőde, óvoda, iskola és idősek otthona is működik. Elszaporodtak a patkányok, fényes nappal is zavartalanul sétálgatnak a város ezen részén.
Felrobbant a kommentszekció – több helyen is égető a probléma
A felhasználók elárasztották a bejegyzés alatti kommentszekciót, többen felszólaltak és megosztották tapasztalataikat. A probléma sokkal égetőbb, mint azt elsőre gondolnánk.
A hozzászólásokból szépen körvonalazódik, hogy a patkányok elszaporodása a város több pontján kritikus állapotokat öltött. A Pillich Kálmán, Kállay Albert, Vedres utcában rendszeresen futnak bele a nagy termetű rágcsálókba.
Én személy szerint az említett utcának az új híd és a Kállay Albert utca közötti szakaszán tapasztaltam ezt
– írta Nagy Zsolt.
Nem elég, hogy élő, de elpusztult egyedek is az avarban hevernek
A felhasználók által írt kommentek között többször megemlítik, hogy a kártevők tetemei is sokszor a helyszínen maradnak.
Ugyanez a helyzet a Székely soron is, bár ott még tetőzik azzal is, hogy az elpusztult patkányok az avarban bomlanak.
Dobó László, a Kár-Nix Bt. rovar- és kártevőirtó szakembere elárulta, hogy a rágcsálók normális esetben a természetben élnek, magvakat és lehulló gyümölcsöket fogyasztanak. A zordabb időjárás beköszöntével igyekeznek könnyíteni az életükön, kihasználva az emberek közelségét. Ez lehet az egyik lehetséges oka annak, hogy egyre gyakrabban futunk bele ezekbe a rágcsálókba.
