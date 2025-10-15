október 15., szerda

Paula, a robot már dolgozik a városházán – az MI-asszisztens rögtön Márki-Zay Pétert eligazította

Ölelő Olga után Paulával gazdagodott Hódmezővásárhely. Paula „ezerkezű” titkárnő, egyszerre akár száz hívást is fogad – már ha ennyien telefonálnak –, és megmondja a városházára érkező ügyfeleknek azt is, hol találják az irodát, amit keresnek. A városházán egyébként továbbra is csak a földszinten mozoghatnak szabadon az ügyfelek, az emeleti irodákba csak kísérettel mehetnek fel, mert az ajtók le vannak zárva.

Kovács Erika

Paula elsőként Márki-Zay Péter polgármestert igazította el. Megmondta neki, hogy a polgármesteri hivatalban van, és megkérdezte, miben segíthet. Felsorolta azt is, milyen ügyekben fordulhatnak hozzá az ügyfelek – mármint Paulához. Paula tulajdonképpen egy robot, bár nem emberi formájú.

Paula a robot a vásárhelyi városházán
A Paula nevű robottal is beszélgethet, ha belép a városházára. Fotó: Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata 

Paula eligazította a polgármestert

A Hódmezővásárhely Város Gyorshír Szolgálata oldalon jelentették be Paula érkezését a hódmezővásárhelyi városházára. Hamarosan, teszt jelleggel Paula, a robot segíti majd az ügyintézést.

– A magyar fejlesztésű és gyártású, mesterséges intelligencia-alapú eszköz a személyesen érkező ügyfelek eligazodásában nyújt hathatós segítséget, valamint egyszerre akár száz beérkező hívást is képes kezelni. A cél, hogy minden vásárhelyi a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudja ügyeit intézni az önkormányzatnál – írta a gyorshír szolgálat. Elsőként Márki-Zay Péter tesztelte a robotot. Ahogy hallottuk, Paula letegezte a polgármestert. Amit mondott, ezt eddig is megtudhatták az ügyfele a portásoktól.

Voltak nyomdafestéket nem tűrő hozzászólások is

A hozzászólásoknál megoszlottak a vélemények. Voltak, akiknek tetszett, mások nyomdafestéket nem tűrő szavakat használtak. Egy vélemény szerint a robot egy ukrán kém. Egy hölgy pedig azt írta: „Én a természetes élő emberi beszédet szeretem, ahol köszönök, visszaköszönnek, egymás szemébe nézünk és emberi hangon kommunikálunk. Ne vegye át az ember helyét egy gép, egy robot.”

Markó Csaba: Már csak egy robot hiányzott a városháza portájára

Markó Csaba, a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője a hivatalos oldalán reagált Paula jöttére. „Szerencsére Hódmezővásárhelyen már minden szép és jó, csak egy robot hiányzott a városháza portájára, aki helyettesíti az ott dolgozókat. Útba igazítást is ad, hogy melyik irodában lehet elintézni egy adott ügyet. Csak azzal nem számolt a szegény robot, hogy a Városháza évek óta le van zárva a vásárhelyiek előtt és nem lehet csak úgy szabadon kószálni az épületben…” - fogalmazott.

