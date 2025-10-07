2 órája
Teltházas koncerttel kápráztatta el a kínai közönséget a szegedi gitárművész Sanghajban
A Sanghaji Zenekonzervatórium legnagyobb presztízsű épületében adott teltházas koncertet Pavlovits Dávid szegedi gitárművész.
Pavlovits Dávid a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának tanszékvezetője, a magyar klasszikus gitárélet egyik meghatározó alakja. Október 6-án hétfőn a Sanghaji Zenekonzervatórium épületében, az Operaház színpadán adta elő műsorát.
Saját szerzeményeivel lépett fel Pavlovits Dávid
Az eseményt a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok 76. évfordulójának tiszteletére szervezték meg. Az előadasbán helyet kaptak Pavlovits Dávid saját szerzeményei és klasszikus gitárdarabok is. A koncertet követően a művész elmondta.
Többször koncerteztem már itt, és azóta is sok szakmai kapcsolatom és barátom van Kínában. Több művemet is játsszák, és rendszeresen kapok meghívásokat.
– fogalmazott.
Azt is elárulta, hogy koncertéj tudatosan a magyar és a kínai zenei motívumok összekapcsolására építette. A kínai darabot a helyi közönség ízléséhez igazította, és csak a mostani koncertre nyerte el végleges formáját. Korábbi turnéin előfordult, hogy teljesen új repertoárt kellett választania, mivel a belső-kínai városok közönsége más típusú zenére volt nyitott.
