1 órája
Nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot találtak Röszkén
A röszkei pénzügyőrök egy bolgár autó ajtajában rejtett, tűzoltókészülékbe csomagolt több mint másfél kilogramm amfetaminszármazékot találtak egy ellenőrzés során.
A röszkei pénzügyőrök egy bolgár rendszámú autó ajtajában rejtve több mint másfél kilogramm amfetaminszármazékot találtak, amelyet egy tűzoltókészülékben próbáltak elrejteni – derült ki a NAV közleményéből.
Pénzügyőrök gyanús anyagot találtak
A sofőr tagadta, hogy tiltott árut szállít, de a gyanús körülmények miatt átvizsgált járműben két poroltót is találtak, melyek egyikében a gyorsteszt kábítószert mutatott ki.
