Nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot találtak Röszkén

A röszkei pénzügyőrök egy bolgár rendszámú autó ajtajában rejtve több mint másfél kilogramm amfetaminszármazékot találtak, amelyet egy tűzoltókészülékben próbáltak elrejteni – derült ki a NAV közleményéből.

Kábítószer-gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök. Illusztráció: Shutterstock

Pénzügyőrök gyanús anyagot találtak

A sofőr tagadta, hogy tiltott árut szállít, de a gyanús körülmények miatt átvizsgált járműben két poroltót is találtak, melyek egyikében a gyorsteszt kábítószert mutatott ki.