október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fogás

1 órája

Nagy mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot találtak Röszkén

Címkék#jármű#Röszke#pénzügyőr

A röszkei pénzügyőrök egy bolgár autó ajtajában rejtett, tűzoltókészülékbe csomagolt több mint másfél kilogramm amfetaminszármazékot találtak egy ellenőrzés során.

Delmagyar.hu

A röszkei pénzügyőrök egy bolgár rendszámú autó ajtajában rejtve több mint másfél kilogramm amfetaminszármazékot találtak, amelyet egy tűzoltókészülékben próbáltak elrejteni – derült ki a NAV közleményéből.

pénzügyőrök
Kábítószer-gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök. Illusztráció: Shutterstock

Pénzügyőrök gyanús anyagot találtak

A sofőr tagadta, hogy tiltott árut szállít, de a gyanús körülmények miatt átvizsgált járműben két poroltót is találtak, melyek egyikében a gyorsteszt kábítószert mutatott ki.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu