A rögzített kupak csak a kezdet volt, most jönnek az új generációs PET palackok

A műanyag italcsomagolások folyamatosan változnak, hogy minél jobban megfeleltethetők legyenek a környezetvédelmi előírásoknak. Ennek volt köszönhető az eddig legbosszantóbb újítás, melynek köszönhetően ma már nem tudjuk lecsavarni teljesen a kupakokat az üdítős vagy ásványvizes palackokról, azok ugyanis rögzítve vannak. A tavaly nyári módosításnak köszönhetően azonban ez a kis műanyagdarab nem vált önálló hulladékká, azokat a palackokkal együtt mindig visszaviszik a vásárlók a szelektív gyűjtőkbe.

Az új generációs PET palackok könnyebbek, ellenállóbbak és jóval környezetbarátabbak lesznek. Illusztráció: Shutterstock

Jönnek az új generációs PET palackok

Az italgyártók most a csomagolóanyagok teljes átalakításán dolgoznak – derül ki az Egészségkalauz cikkéből. Az új generációs palackok nemcsak vékonyabb és könnyebb anyagból készülnek majd, hanem szerkezetükben is ellenállóbbak lesznek. Ezzel párhuzamosan folyamatosan növelik az újrahasznosított műanyag – vagyis az úgynevezett rPET – arányát a gyártásban. A cél ambiciózus: 2030-ra a legtöbb palack már jelentős részben újrahasznosított anyagból készüljön, támogatva a körforgásos gazdaság modelljét. Az újrahasznosítás lényege, hogy a műanyagot ledarálják, majd újraolvasztják és granulátum formájában felhasználják új palackok vagy más termékek előállításához. Ezzel csökken az elsődleges műanyag iránti igény, kevesebb ilyen anyag kerül hulladéként környezetünkbe.

Ami a kupakokat illeti, ott is várható még változás. A vállalatok már dolgoznak olyan intelligens zárószerkezeteken, amelyek egyszerre felelnek meg a biztonsági, ergonómiai és fenntarthatósági elvárásoknak. Ezek az új típusú zárók nemcsak könnyen nyithatók és újrazárhatók, hanem akár bioműanyagból vagy lebomló anyagokból is készülhetnek, vagyis jóval környezetbarátabbak, mint a jelenlegiek.

Cél a mikroműanyagok csökkentése

A műanyagkezelés egyébként nem csupán környezetvédelmi kérdés. A műanyag bomlása során keletkező mikroműanyagok ma már szinte mindenhol megtalálhatók: a tengervízben, a talajban, sőt, már az ivóvízben és az emberi szervezetben is kimutatták őket. Egészségkárosító hatásuk még nem teljesen bizonyított, de egyre több kutatás utal arra, hogy a mikroműanyagok gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, befolyásolhatják a hormonháztartást, sőt, sejtszinten is károsíthatják a szöveteket. Erre a problémára jelentenek megoldást a biológiai úton lebomló műanyagok, melyek kukoricából, cukornádból vagy burgonyakeményítőből készülnek, így természetes körülmények között is lebomlanak, nem hagyva maguk után mikroműanyagot. Valószínűleg ez lesz a jövő a PET palackok terén is, még ha jelenleg a drágább technológia miatt kevésbé elterjedt is.