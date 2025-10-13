október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Italcsomagolás

29 perce

A rögzített kupak csak a kezdet volt, most jönnek az új generációs PET palackok

Címkék#pet palack#mikroműanyag#környezetvédelem

A kupakrögzítés után újabb változás jöhet a műanyag csomagolású italoknál. A PET palackok összetétele is megújulhat, a cél a műanyagártalom csökkentése.

Delmagyar.hu

A műanyag italcsomagolások folyamatosan változnak, hogy minél jobban megfeleltethetők legyenek a környezetvédelmi előírásoknak. Ennek volt köszönhető az eddig legbosszantóbb újítás, melynek köszönhetően ma már nem tudjuk lecsavarni teljesen a kupakokat az üdítős vagy ásványvizes palackokról, azok ugyanis rögzítve vannak. A tavaly nyári módosításnak köszönhetően azonban ez a kis műanyagdarab nem vált önálló hulladékká, azokat a palackokkal együtt mindig visszaviszik a vásárlók a szelektív gyűjtőkbe.

Pet palack
Az új generációs PET palackok könnyebbek, ellenállóbbak és jóval környezetbarátabbak lesznek. Illusztráció: Shutterstock

Jönnek az új generációs PET palackok

Az italgyártók most a csomagolóanyagok teljes átalakításán dolgoznak – derül ki az Egészségkalauz cikkéből. Az új generációs palackok nemcsak vékonyabb és könnyebb anyagból készülnek majd, hanem szerkezetükben is ellenállóbbak lesznek. Ezzel párhuzamosan folyamatosan növelik az újrahasznosított műanyag – vagyis az úgynevezett rPET – arányát a gyártásban. A cél ambiciózus: 2030-ra a legtöbb palack már jelentős részben újrahasznosított anyagból készüljön, támogatva a körforgásos gazdaság modelljét. Az újrahasznosítás lényege, hogy a műanyagot ledarálják, majd újraolvasztják és granulátum formájában felhasználják új palackok vagy más termékek előállításához. Ezzel csökken az elsődleges műanyag iránti igény, kevesebb ilyen anyag kerül hulladéként környezetünkbe.

Ami a kupakokat illeti, ott is várható még változás. A vállalatok már dolgoznak olyan intelligens zárószerkezeteken, amelyek egyszerre felelnek meg a biztonsági, ergonómiai és fenntarthatósági elvárásoknak. Ezek az új típusú zárók nemcsak könnyen nyithatók és újrazárhatók, hanem akár bioműanyagból vagy lebomló anyagokból is készülhetnek, vagyis jóval környezetbarátabbak, mint a jelenlegiek.

Cél a mikroműanyagok csökkentése

A műanyagkezelés egyébként nem csupán környezetvédelmi kérdés. A műanyag bomlása során keletkező mikroműanyagok ma már szinte mindenhol megtalálhatók: a tengervízben, a talajban, sőt, már az ivóvízben és az emberi szervezetben is kimutatták őket. Egészségkárosító hatásuk még nem teljesen bizonyított, de egyre több kutatás utal arra, hogy a mikroműanyagok gyulladásos folyamatokat indíthatnak el a szervezetben, befolyásolhatják a hormonháztartást, sőt, sejtszinten is károsíthatják a szöveteket. Erre a problémára jelentenek megoldást a biológiai úton lebomló műanyagok, melyek kukoricából, cukornádból vagy burgonyakeményítőből készülnek, így természetes körülmények között is lebomlanak, nem hagyva maguk után mikroműanyagot. Valószínűleg ez lesz a jövő a PET palackok terén is, még ha jelenleg a drágább technológia miatt kevésbé elterjedt is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu