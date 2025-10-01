Tizenkét kilométert úsztak le a Tiszában a szegedi sportolók, de nem akármilyen okból tették – galériával

A mellrák elleni küzdelem világnapján, szerdán három szegedi nyíltvízi úszó PinkSwim-mel hívta fel a figyelmet erre a betegségre. Monok Sára, Bakony-Sallai Ágnes és Farkasné Nagy Mariann reggel fél 9-kor az algyői szabadstrandon csobbantak a 17 fokos Tiszába, hogy elússzanak a téli kikötőig.

Sikerrel zárult a PinkSwim: a három szegedi sportoló 12 kilométert úszott a Tiszában. Fotó: Török János

Három hajó kísérte a Tiszában úszó sportolókat

A csípős korai időpontban a levegő jóval hidegebb volt, mint a víz, a gőzölgő folyóban azonban így is meglehetősen frissítő élmény volt a sportolás. A hölgyeket három hajó kísérte. A kikötőbe természetesen nem úszhattak be, a bejárata előtt hajó vette fel őket, onnan a Sárgára vitte a sportolókat.

– Hatalmas élmény volt látni, hogy a rajtnál és a célban is többen fogadtak bennünket, illetve a vízimentők is egyből mellénk álltak, hogy így támogassanak bennünket figyelemfelhívó akciónkban – mesélte Monok Sára. Elárulta: összesen 12 kilométert úsztak. – Nekem 10 kilométernél volt egy mélypontom, de végül ezen át tudtam lendülni és végigcsináltam – mosolygott.