Felhívás

4 órája

Tizenkét kilométert úsztak le a Tiszában a szegedi sportolók, de nem akármilyen okból tették – galériával

Tizenkét kilométert úszott le három szegedi sportoló szerdán a Tiszában. A PinkSwim-mel több százezer forintot is gyűjtöttek a Mellrákinfó Egyesületnek.

Timár Kriszta

A mellrák elleni küzdelem világnapján, szerdán három szegedi nyíltvízi úszó PinkSwim-mel hívta fel a figyelmet erre a betegségre. Monok Sára, Bakony-Sallai Ágnes és Farkasné Nagy Mariann reggel fél 9-kor az algyői szabadstrandon csobbantak a 17 fokos Tiszába, hogy elússzanak a téli kikötőig. 

PinkSwim
Sikerrel zárult a PinkSwim: a három szegedi sportoló 12 kilométert úszott a Tiszában. Fotó: Török János

Három hajó kísérte a Tiszában úszó sportolókat

A csípős korai időpontban a levegő jóval hidegebb volt, mint a víz, a gőzölgő folyóban azonban így is meglehetősen frissítő élmény volt a sportolás. A hölgyeket három hajó kísérte. A kikötőbe természetesen nem úszhattak be, a bejárata előtt hajó vette fel őket, onnan a Sárgára vitte a sportolókat.

– Hatalmas élmény volt látni, hogy a rajtnál és a célban is többen fogadtak bennünket, illetve a vízimentők is egyből mellénk álltak, hogy így támogassanak bennünket figyelemfelhívó akciónkban – mesélte Monok Sára. Elárulta: összesen 12 kilométert úsztak. – Nekem 10 kilométernél volt egy mélypontom, de végül ezen át tudtam lendülni és végigcsináltam – mosolygott. 

PinkSwim a Tiszán, jó ügyért úsztak

Fotók: Török János

Többszázezer forintot gyűjtöttek össze a PinkSwim-mel

A három szegedi hölgy akciójuk mellett gyűjtést is szerveztek a Mellrákinfó Egyesületnek. Arra kértek mindenkit, hogy az úszás után virtuálisan hívják meg őket egy kávéra vagy ebédre, annak árát utalják el a szervezet számlájára. Emellett négy nagy támogatót is megnyertek ügyük mellé, akik 400 ezer forintot már átutaltak. Hogy összesen mennyi pénz gyűlt össze, azt még nem lehet tudni, Sára azonban az úszás után elindult a fővárosba, hogy részt vegyen az egyesületet támogató központi rendezvényen, a „Your Body Your Temple” eseményen, ahol reményei szerint erről is kap majd felvilágosítást. A szakmai rendezvény egyébként a betegségről, annak megelőzéséről, a tudatosságról és a szűrővizsgálat fontosságáról szól, a belépőkből befolyó összeget szintén a Mellrákinfó Egyesület kapja. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

