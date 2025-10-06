október 6., hétfő

Van megoldás

10 órája

Kiderült, a poloskának is van ellensége, nem is gondolná, milyen természetes megoldás segíthet

A meleg idő elmúlásával visszatértek otthonainkba a kellemetlen hangú és szagú büdös bogarak is. A védekezés eddig kilátástalannak látszott, de most úgy tűnik, hazánkban is megjelent a poloska természetes ellensége.

Bátori Attila

Az ősz és a hűvös idő beálltával a poloska kutatja azokat a melegebb helyeket, ahol átvészelheti ezt az időszakot, ezért egyre sűrűbben tűnik fel a lakásokban. Nemcsak jelenlétük, a jellegzetes, a mély zúgó hangjuk zavaró, hanem kellemetlen szaguk is bosszúságot okoz.

A márványos poloska természetes ellensége elterjedőben van
Van természetes módszer a poloska ellen. Forrás: kemma.hu

Sipos József növényorvos korábban elmondta hírportálunknak: 

Poloska volt, van és lesz. Védekezni nagyon nehéz ellenük, de szerencsére vannak házi praktikák.

A szakember szerint a kertben lehullott növényi részek kiváló menedéket biztosítanak ezeknek az állatoknak, ezért már a növényi hulladék eltávolításával is sokat lehet tenni a poloskák ellen.

Van természetes megoldás

A poloskainvázió áldozatai számára érkezett egy jó hír, úgy fest megjelent Magyarországon is a poloska természetes ellensége. A vaol.hu beszámolója szerint a kertészek és a kutatók több helyen arra lettek figyelmesek, hogy feltűnt a fürkészdarázs több faja, többek között a Trissolcus basalis és a Trissolcus japanicus, vagy ahogy sokan ismerik, a szamurájdarázs is.

Mitől lesznek ők a poloska ellenségei?

A fürkészdarázs parazitoid rovar, ami azt jelenti, hogy a poloska petéibe rakja saját tojásait. A tojásokból kikelő darázslárvák a poloskapetékben kezdenek el nőni, akadályozva a poloskák kikelését.

Hogyan segíthet a lakosság a poloska elleni küzdelemben?

A darázsfajok beazonosítása érdekében a kutatók a lakosság segítségét kérik, ezért közösségi adatgyűjtést indítottak. Arra kérik az embereket, hogy a parazitált petéket gyűjtsék, dokumentálják, és továbbítsák a kutatóknak, hogy ők elvégezhessék a szükséges vizsgálatokat – hívta fel a figyelmet a vaol.hu.

Mit jelent ez a poloska elleni védekezés tekintetében?

A fürkészdarazsak megjelenése egy fontos fordulat lehet a poloskák elleni harcban. Ezek a rovarok természetesen és vegyszermentesen segíthetik hosszú távon visszaszorítani a sok bosszúságot és kertekben és a mezőgazdaságban rengeteg kárt okozó invazív fajokat, mint amilyen az ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska.

Mindenkinek érdemes nyitott szemmel járni és figyelni a leveleken lévő petéket, mert lehet, már azokban is ott lapul a megoldás.

Aki szeretne ennél is tovább menni, annak érdemes olyan növényeket ültetni, melyek elriasztják a büdös bogarakat.

