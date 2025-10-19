Postára járók figyelem! – az október 23-i hosszú hétvége így befolyásolja a posták ünnepi nyitvatartását

A Magyar Posta a megszokott rendtől eltérően működik ezekben a napokban, ezért érdemes időben elintézni a csomagfeladást és a csekkbefizetést. Október 23-a miatt jelentősen változik a posták ünnepi nyitvatartása.

A posták ünnepi nyitvatartása megváltozik az október 23-i hosszú hétvége miatt. Illusztráció: Shutterstock

A posták ünnepi nyitvatartása megváltozik az október 23-i hosszú hétvége miatt

A Magyar Posta Zrt. weboldalán tette közzé az október 23-tól kezdődő hosszú hétvége miatt megváltozott nyitvatartási információkat. A Magyar Postánál október 18-a is munkanap, ugyanakkor a postafiókok nyitvatartását a települések lakosságának nagysága határozza meg:

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros, valamint Budapest kerületei) legalább egy posta 8:00 – 16:00 óráig, a többi pedig csupán 12 óráig üzemel.

15 ezer fő feletti, de 50 ezer fő alatti településeken egy postának 7:00 órától 12-ig kell nyitva tartania, a többi postafiók 8:00 és 12:00 óra között áll a lakosság rendelkezésére.

15 ezer lakos alatti települések esetén 8:00 – 12:00 óra között biztosítják a postai szolgáltatást.

Október 18-át követően a posták nyitvatartása a következőképpen alakul:

Október 19-22. (vasárnap – szerda)

Vasárnap és szerda között normál napi munkarend szerint üzemelnek a postafiókok.

Október 23. (csütörtök)

Az ünnepnapnak köszönhetően, valamennyi posta zárva tart.

Október 24. (péntek)

Pihenőnap, a szombati munkarend szerint üzemelnek a posták.

Október 25. (szombat)

A szombati munkarend szerint tartanak nyitva.