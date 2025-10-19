1 órája
Postára járók figyelem! – az október 23-i hosszú hétvége így befolyásolja a posták ünnepi nyitvatartását
Az október 23-i nemzeti ünnep miatt a hosszú hétvége több postahivatal nyitvatartását is érinti. Érdemes előre tájékozódni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. Mutatjuk, hogyan alakul a posták ünnepi nyitvatartása.
A Magyar Posta a megszokott rendtől eltérően működik ezekben a napokban, ezért érdemes időben elintézni a csomagfeladást és a csekkbefizetést. Október 23-a miatt jelentősen változik a posták ünnepi nyitvatartása.
A posták ünnepi nyitvatartása megváltozik az október 23-i hosszú hétvége miatt
A Magyar Posta Zrt. weboldalán tette közzé az október 23-tól kezdődő hosszú hétvége miatt megváltozott nyitvatartási információkat. A Magyar Postánál október 18-a is munkanap, ugyanakkor a postafiókok nyitvatartását a települések lakosságának nagysága határozza meg:
- 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros, valamint Budapest kerületei) legalább egy posta 8:00 – 16:00 óráig, a többi pedig csupán 12 óráig üzemel.
- 15 ezer fő feletti, de 50 ezer fő alatti településeken egy postának 7:00 órától 12-ig kell nyitva tartania, a többi postafiók 8:00 és 12:00 óra között áll a lakosság rendelkezésére.
- 15 ezer lakos alatti települések esetén 8:00 – 12:00 óra között biztosítják a postai szolgáltatást.
Október 18-át követően a posták nyitvatartása a következőképpen alakul:
Október 19-22. (vasárnap – szerda)
Vasárnap és szerda között normál napi munkarend szerint üzemelnek a postafiókok.
Október 23. (csütörtök)
Az ünnepnapnak köszönhetően, valamennyi posta zárva tart.
Október 24. (péntek)
Pihenőnap, a szombati munkarend szerint üzemelnek a posták.
Október 25. (szombat)
A szombati munkarend szerint tartanak nyitva.
