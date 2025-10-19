október 19., vasárnap

Nándor névnap

14°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Postára járók figyelem! – az október 23-i hosszú hétvége így befolyásolja a posták ünnepi nyitvatartását

Címkék#tájékoztatás#ünnepi nyitvatartás#Magyar Posta

Az október 23-i nemzeti ünnep miatt a hosszú hétvége több postahivatal nyitvatartását is érinti. Érdemes előre tájékozódni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. Mutatjuk, hogyan alakul a posták ünnepi nyitvatartása.

Kis Zoltán

A Magyar Posta a megszokott rendtől eltérően működik ezekben a napokban, ezért érdemes időben elintézni a csomagfeladást és a csekkbefizetést. Október 23-a miatt jelentősen változik a posták ünnepi nyitvatartása.

posták ünnepi nyitvatartása
A posták ünnepi nyitvatartása megváltozik az október 23-i hosszú hétvége miatt. Illusztráció: Shutterstock

A posták ünnepi nyitvatartása megváltozik az október 23-i hosszú hétvége miatt 

A Magyar Posta Zrt. weboldalán tette közzé az október 23-tól kezdődő hosszú hétvége miatt megváltozott nyitvatartási információkat. A Magyar Postánál október 18-a is munkanap, ugyanakkor a postafiókok nyitvatartását a települések lakosságának nagysága határozza meg: 

  • 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros, valamint Budapest kerületei) legalább egy posta 8:00 – 16:00 óráig, a többi pedig csupán 12 óráig üzemel. 
  • 15 ezer fő feletti, de 50 ezer fő alatti településeken egy postának 7:00 órától 12-ig kell nyitva tartania, a többi postafiók 8:00 és 12:00 óra között áll a lakosság rendelkezésére. 
  • 15 ezer lakos alatti települések esetén 8:00 – 12:00 óra között biztosítják a postai szolgáltatást. 

Október 18-át követően a posták nyitvatartása a következőképpen alakul: 

Október 19-22. (vasárnap – szerda)

Vasárnap és szerda között normál napi munkarend szerint üzemelnek a postafiókok. 

Október 23. (csütörtök) 

Az ünnepnapnak köszönhetően, valamennyi posta zárva tart. 

Október 24. (péntek) 

Pihenőnap, a szombati munkarend szerint üzemelnek a posták. 

Október 25. (szombat) 

A szombati munkarend szerint tartanak nyitva. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu