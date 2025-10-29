Így néz ki most a pusztamérgesi szellemiskola – diákok helyett az idő koptatja a padokat

Közel 30 éve, 1996-ban nyitotta meg kapuit a település és a megye határán épült pusztamérgesi középiskola, ami akkori nevén a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium tagintézményeként működött. Sikerrel. Igaz, alig 20 évig, 2015-ig – egyes adatok szerint 2017-ig –, azóta szellemsuli lett. Nincs benne élet, már az iskolát túlélő, azt követően is sütő-főző konyha sem működik, mindenütt a pusztulás jeleit tapasztaltuk ott jártunkkor. Urbexként mutattuk be. Újrahasznosítása költséges felújítást igényelne, ezért még mindig kérdéses, mi lesz az iskola sorsa?



Még mindig kérdés, mi lesz a pusztamérgesi középiskola sorsa? Mindenütt a pusztulás jelei. Archív fotó: Imre Péter

A pusztamérgesi iskola, ahol megállt az idő

Az elhagyatottságot, a pusztulást látni egyáltalán nem szívderítő – nyomasztó. Ezért a pusztamérgesi „iskolalátogatás” is inkább a kellemetlen, rossz emlékeim közé sorolható. Soha nem felejtem el. Szeptember elején körbejártam a Pusztamérges szélén, a megyehatárhoz közel épült középiskolát.

Mint már említettem, mindenütt az enyészet nyomait tapasztaltam: omló vakolat, az ablakon-ajtón bepillantva üres helyiségek. Csak a csupasz falak maradtak, a kollégiumhoz vezető lépcső fakorlátja mozog és korhadt, nem ajánlatos nekitámaszkodni.

A sportpályán a töredezett aszfalton autógumik sorakoztak, a kosárháló tépett-szakadt, akárcsak az A épület homlokzatán a magyar és az uniós zászló. A területet a helyi önkormányzat gondozza.

Az állam tulajdonában maradt az iskolaépület

Az egykori középiskola a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő gondozásában, vagyis az állam tulajdonában van. Évekkel ezelőtt szó volt arról, hogy az ingatlanokat átveszi az önkormányzat, és információink szerint ez jelenleg is napirenden van. Papp Sándor polgármester akkori, szeptember elejei megkeresésünkre elmondta: tudja, hogy az épületeket kiürítették, azok sorsáról még nem döntött, tulajdonképpen nem is dönthetett a képvisel-testület. Most ismét felhívtuk a faluvezetőt, azt kérdeztük történt-e változás a két hónappal ezelőtti állapothoz képest?

– Még nem kaptunk hivatalos értesítést arról, hogy az egykori iskola, az ingatlanok községünk tulajdonába kerültek volna, tehát még mindig az államé – mondta el Papp Sándor. Vagyis, hogy mi lesz a volt iskola sorsa, még mindig bizonytalan.