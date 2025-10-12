Hívatlan vendégek az otthonunkban, a szakértő elárulta, hogyan tarthatjuk távol a rágcsálókat

Az otthonunk a nyugalom és a biztonság helye – legalábbis annak kellene lennie. Előfordulhat azonban, hogy olykor kellemetlen meglepetések érnek bennünket. Legyen szó egerekről a padláson vagy patkányokról az udvarunkon. A rágcsálók jelenléte sokszor rejtve marad, éppen ezért fontos felismerni a jeleket, és még időben cselekedni.

A rágcsálók jelenléte sokszor rejtve marad, ezért fontos felismerni a jeleket és időben cselekedni. Illusztráció: Shutterstock

A rágcsáló a természet része – de ha otthon bukkan fel, az már baj

Dobó László, a Kár-Nix Bt. rovar- és kártevőirtó szakembere elárulta, hogy a rágcsálók normális esetben a természetben élik az életüket. Magvakat és lehulló gyümölcsöket fogyasztanak, ám ahogy az időjárás egyre zordabbá válik, igyekeznek könnyíteni az életükön, kihasználva az ember közelségét. Szakértőnk szerint jellemzően házi egérrel, illetve házi és vándorpatkánnyal futhatunk össze a leggyakrabban.

Az emberi hanyagság révén búvóhelyeket és könnyen hozzáférhető táplálékot biztosítunk számukra

– mondta Dobó László.

Ezeket megfigyelve könnyedék megállapíthatjuk, hogy milyen kártevővel van dolgunk

Az első és legfontosabb lépés, hogy meggyőződjünk arról, milyen rágcsáló garázdálkodik az otthonunk környékén. Érdemes megfigyelni azokat a jeleket, amelyek egy-egy kártevő jelenlétére utalhatnak: vizsgáljuk meg az ürülék méretét, vagy a kertben megjelenő kiásott lyukak nagyságát. Ezek alapján egy laikus is könnyen beazonosíthatja a probléma forrását.

Ezekkel a praktikákkal mérsékelhetjük a rágcsálók jelenlétét

Szakértőnk több lehetséges megoldást is felsorolt, amellyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy rágcsálókat távol tartsuk az otthonunktól.

Ne legyünk hanyagok, legyen rend a lelke mindennek! Fontos, hogy a kommunális hulladékot zárt, fedett tárolókban helyezzük el, hogy semmiképp se férjenek hozzá – hangsúlyozta Dobó László. – Az ajtók és ablakok legyenek becsukva, szereljünk fel szúnyoghálót, és törekedjünk a mechanikai védelem kialakítására

– tette hozzá.

Kiemelte: a környezetet tisztán kell tartani, különben csak potenciális búvó- és szaporodóhelyet biztosítunk számukra. Ha erre kellő figyelmet fordítunk, szinte mindent megtettünk a rágcsálók megjelenésének mérsékléséért.