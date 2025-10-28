október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kritikus állapot

53 perce

Erre a helyre a mentő és a tűzoltóautó is 50 perc alatt ér ki, annyira borzalmas az odavezető út – videóval

Címkék#útfelújítás#Rárósi út#kátyú

Borzasztó állapotban van Hódmezővásárhely külső Rárósi útja. Több helyen is kint van a 30 kilométer/órás sebességkorlátozás, de senkinek nem javasoljuk ezt az „eszeveszett száguldást”, elég 10-zel, maximum 20-szal menni. Az önkormányzat tavaly is felújított 500 métert a Rárósi úton, idén is hamarosan ugyanennyit, úgyhogy a jó hír, hogy már csak 27 év és elkészül a teljes, 14 kilométeres szakasz!

Kovács Erika

A hódmezővásárhelyi külső Rárósi úton annyi a kátyú, hogy össze sem lehet számolni, de a „katasztrófaturisták” mégis kedvelik. 

Rengeteg a kátyú a Rárósi úton
Mindenütt kátyú, a Rárósi úton nem érdemes 30-cal száguldozni, elég, ha 10-zel, vagy 20-szal megy az autós. Fotó: Kovács Erika

A gazdák foltozgatják az utat, hogy valamennyire járható legyen

Évről évre romlik a Rárósi út állapota. Vannak olyan szakaszok, ahol már kikerülni sem lehet az úthibákat, annyira egymásba futnak.

– Az út állapota, leszámítva azt a 2 x 250 métert, amit az önkormányzat tavaly felújíttatott, borzalmas. Hogy mi, akik itt élünk és nap mint nap használjuk az utat, mit tudunk tenni? A helyi gazdálkodók összefogásával toldozgatjuk, foldozgatjuk, teszünk a nagyobb lyukakba egy kis mart aszfaltot, hogy a személyautókkal, mezőgazdasági gépekkel közlekedni tudjunk – mondta lapunknak Kucsora Péter, kéktó-rárósi gazdálkodó. Elmondása szerint több alkalommal előfordult már, hogy a mentő a városközpontból 50 perc alatt ért ki, mivel a Rárósi úton csak nagyon lassan lehet haladni. A meleg, aszályos időszakban több esetben kellett tűzoltókat is hívni erre a városrészre, mert a száraz növényzet meggyulladt. A helyi gazdák siettek traktorral, lajtos kocsival poroltóval megfékezni a tüzet, mert a tűzoltók is a bejelentéshez képest csak 55 perccel később értek ki a rossz út miatt – tudtuk meg Kucsora Pétertől.

A katasztrofális út a naponta arra járóknak óriási anyagi kárt okoz. Több bicikli tönkrement, az autósok nem győzik cserélni a lengéscsillapítókat, de már az is előfordult, hogy egy gépkocsinak kitört a kereke.

Nemcsak harmincan, több százan használják naponta az utat

– Igaz, hogy csak 30 tanya van, de ott átlagosan 4-5 ember él. A tanyásoknak vannak segítségeik, alkalmazottaik, akiknek szintén napi szinten kell ide kijárniuk és vannak nagyobb cégek is, ahová sokan járnak dolgozni. A gazdákat is említsük meg, akik máshol élnek, de itt gazdálkodnak – mondta érdeklődésünkre Kucsora Péter. A város polgármestere, Márki-Zay Péter ugyanis egy 2023-as közgyűlésen azt mondta, 20 millió forintot csoportosítanak át a Rárósi útra, abból újítanak meg egy szakaszt. Kiemelte, ott csak 30 körüli család él. „Ennél több pénzt ennyi lakosra sehol máshol nem fogunk fordítani, ezt megígérem.” – mondta akkor a polgármester. Benkő Zsolt akkori külterületekért felelős önkormányzati képviselő akkor arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a Rárósi út mentén élők, gazdálkodók is ugyanolyan vásárhelyi polgárok, mint akik az Andrássy úton laknak.

2024-ben végül az önkormányzat a 14 kilométeres külső Rárósi útból 2 x 250 métert felújított, idén pedig egy másik 500 métert is „kiigazítanak”, erre már alá is írták a szerződést. Ha ilyen tempóban halad a Rárósi út felújítása, akkor 27 év múlva érnek a végére, csakhogy addigra valószínűleg az elejét már újra megeszi az idő.

A Rárósi út is része lett volna a 117 kilométer kerékpárút-felújítási projektnek

A Rárósi út felújítása mára történelem kellene, hogy legyen. Ugyanis 2017 májusától szerepelt a Modern Városok Programban, a 117 kilométer kerékpárút projekt része volt. Csakhogy ez a fejlesztés (is) megakadt Márki-Zay Péter 2018. február 25-i polgármesterré választása után. Hat év alatt mindössze a kisajátítások feléig jutott a projekt. Mivel a beruházásból egyetlen kapavágás sem történt, ezért a kormány 2023 őszén leállította.

Van egy csoport, akiket nem zavar a Rárósi út állapota. Ők a „katasztrófaturisták”.

– Vannak, akik szeretnek veszélyesen élni és a kátyúk között ellavírozva hozzák ki a városból az erdősávba a szemetüket, régi, elromlott műszaki eszközeiket. Pedig létezik a szervezett szemétszállítás és a hulladékudvar sincs messzebb, mint ide kijönni. Ráadásul oda jó út vezet és ott sem kell fizetni, ha valaki meg akar szabadulni a rossz hűtőjétől. Tavaly tavasszal szerveztünk egy szemétszedést az itt élőkkel és a Kéktói Ménes Lovas Egyesület tagjaival, közel 50-en voltunk. 12 kilométeren mentünk végig az út két oldalán és több mint 6 tonnányi szemetet szedtünk össze. Úgy látom, lassan szervezhetjük az újabb akciót…

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu