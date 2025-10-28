53 perce
Erre a helyre a mentő és a tűzoltóautó is 50 perc alatt ér ki, annyira borzalmas az odavezető út – videóval
Borzasztó állapotban van Hódmezővásárhely külső Rárósi útja. Több helyen is kint van a 30 kilométer/órás sebességkorlátozás, de senkinek nem javasoljuk ezt az „eszeveszett száguldást”, elég 10-zel, maximum 20-szal menni. Az önkormányzat tavaly is felújított 500 métert a Rárósi úton, idén is hamarosan ugyanennyit, úgyhogy a jó hír, hogy már csak 27 év és elkészül a teljes, 14 kilométeres szakasz!
A hódmezővásárhelyi külső Rárósi úton annyi a kátyú, hogy össze sem lehet számolni, de a „katasztrófaturisták” mégis kedvelik.
A gazdák foltozgatják az utat, hogy valamennyire járható legyen
Évről évre romlik a Rárósi út állapota. Vannak olyan szakaszok, ahol már kikerülni sem lehet az úthibákat, annyira egymásba futnak.
– Az út állapota, leszámítva azt a 2 x 250 métert, amit az önkormányzat tavaly felújíttatott, borzalmas. Hogy mi, akik itt élünk és nap mint nap használjuk az utat, mit tudunk tenni? A helyi gazdálkodók összefogásával toldozgatjuk, foldozgatjuk, teszünk a nagyobb lyukakba egy kis mart aszfaltot, hogy a személyautókkal, mezőgazdasági gépekkel közlekedni tudjunk – mondta lapunknak Kucsora Péter, kéktó-rárósi gazdálkodó. Elmondása szerint több alkalommal előfordult már, hogy a mentő a városközpontból 50 perc alatt ért ki, mivel a Rárósi úton csak nagyon lassan lehet haladni. A meleg, aszályos időszakban több esetben kellett tűzoltókat is hívni erre a városrészre, mert a száraz növényzet meggyulladt. A helyi gazdák siettek traktorral, lajtos kocsival poroltóval megfékezni a tüzet, mert a tűzoltók is a bejelentéshez képest csak 55 perccel később értek ki a rossz út miatt – tudtuk meg Kucsora Pétertől.
A katasztrofális út a naponta arra járóknak óriási anyagi kárt okoz. Több bicikli tönkrement, az autósok nem győzik cserélni a lengéscsillapítókat, de már az is előfordult, hogy egy gépkocsinak kitört a kereke.
Nemcsak harmincan, több százan használják naponta az utat
– Igaz, hogy csak 30 tanya van, de ott átlagosan 4-5 ember él. A tanyásoknak vannak segítségeik, alkalmazottaik, akiknek szintén napi szinten kell ide kijárniuk és vannak nagyobb cégek is, ahová sokan járnak dolgozni. A gazdákat is említsük meg, akik máshol élnek, de itt gazdálkodnak – mondta érdeklődésünkre Kucsora Péter. A város polgármestere, Márki-Zay Péter ugyanis egy 2023-as közgyűlésen azt mondta, 20 millió forintot csoportosítanak át a Rárósi útra, abból újítanak meg egy szakaszt. Kiemelte, ott csak 30 körüli család él. „Ennél több pénzt ennyi lakosra sehol máshol nem fogunk fordítani, ezt megígérem.” – mondta akkor a polgármester. Benkő Zsolt akkori külterületekért felelős önkormányzati képviselő akkor arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a Rárósi út mentén élők, gazdálkodók is ugyanolyan vásárhelyi polgárok, mint akik az Andrássy úton laknak.
2024-ben végül az önkormányzat a 14 kilométeres külső Rárósi útból 2 x 250 métert felújított, idén pedig egy másik 500 métert is „kiigazítanak”, erre már alá is írták a szerződést. Ha ilyen tempóban halad a Rárósi út felújítása, akkor 27 év múlva érnek a végére, csakhogy addigra valószínűleg az elejét már újra megeszi az idő.
A Rárósi út is része lett volna a 117 kilométer kerékpárút-felújítási projektnek
A Rárósi út felújítása mára történelem kellene, hogy legyen. Ugyanis 2017 májusától szerepelt a Modern Városok Programban, a 117 kilométer kerékpárút projekt része volt. Csakhogy ez a fejlesztés (is) megakadt Márki-Zay Péter 2018. február 25-i polgármesterré választása után. Hat év alatt mindössze a kisajátítások feléig jutott a projekt. Mivel a beruházásból egyetlen kapavágás sem történt, ezért a kormány 2023 őszén leállította.
Van egy csoport, akiket nem zavar a Rárósi út állapota. Ők a „katasztrófaturisták”.
– Vannak, akik szeretnek veszélyesen élni és a kátyúk között ellavírozva hozzák ki a városból az erdősávba a szemetüket, régi, elromlott műszaki eszközeiket. Pedig létezik a szervezett szemétszállítás és a hulladékudvar sincs messzebb, mint ide kijönni. Ráadásul oda jó út vezet és ott sem kell fizetni, ha valaki meg akar szabadulni a rossz hűtőjétől. Tavaly tavasszal szerveztünk egy szemétszedést az itt élőkkel és a Kéktói Ménes Lovas Egyesület tagjaival, közel 50-en voltunk. 12 kilométeren mentünk végig az út két oldalán és több mint 6 tonnányi szemetet szedtünk össze. Úgy látom, lassan szervezhetjük az újabb akciót…
