Erre a helyre a mentő és a tűzoltóautó is 50 perc alatt ér ki, annyira borzalmas az odavezető út – videóval

A hódmezővásárhelyi külső Rárósi úton annyi a kátyú, hogy össze sem lehet számolni, de a „katasztrófaturisták” mégis kedvelik.

Mindenütt kátyú, a Rárósi úton nem érdemes 30-cal száguldozni, elég, ha 10-zel, vagy 20-szal megy az autós. Fotó: Kovács Erika

A gazdák foltozgatják az utat, hogy valamennyire járható legyen

Évről évre romlik a Rárósi út állapota. Vannak olyan szakaszok, ahol már kikerülni sem lehet az úthibákat, annyira egymásba futnak.

– Az út állapota, leszámítva azt a 2 x 250 métert, amit az önkormányzat tavaly felújíttatott, borzalmas. Hogy mi, akik itt élünk és nap mint nap használjuk az utat, mit tudunk tenni? A helyi gazdálkodók összefogásával toldozgatjuk, foldozgatjuk, teszünk a nagyobb lyukakba egy kis mart aszfaltot, hogy a személyautókkal, mezőgazdasági gépekkel közlekedni tudjunk – mondta lapunknak Kucsora Péter, kéktó-rárósi gazdálkodó. Elmondása szerint több alkalommal előfordult már, hogy a mentő a városközpontból 50 perc alatt ért ki, mivel a Rárósi úton csak nagyon lassan lehet haladni. A meleg, aszályos időszakban több esetben kellett tűzoltókat is hívni erre a városrészre, mert a száraz növényzet meggyulladt. A helyi gazdák siettek traktorral, lajtos kocsival poroltóval megfékezni a tüzet, mert a tűzoltók is a bejelentéshez képest csak 55 perccel később értek ki a rossz út miatt – tudtuk meg Kucsora Pétertől.

A katasztrofális út a naponta arra járóknak óriási anyagi kárt okoz. Több bicikli tönkrement, az autósok nem győzik cserélni a lengéscsillapítókat, de már az is előfordult, hogy egy gépkocsinak kitört a kereke.

Nemcsak harmincan, több százan használják naponta az utat

– Igaz, hogy csak 30 tanya van, de ott átlagosan 4-5 ember él. A tanyásoknak vannak segítségeik, alkalmazottaik, akiknek szintén napi szinten kell ide kijárniuk és vannak nagyobb cégek is, ahová sokan járnak dolgozni. A gazdákat is említsük meg, akik máshol élnek, de itt gazdálkodnak – mondta érdeklődésünkre Kucsora Péter. A város polgármestere, Márki-Zay Péter ugyanis egy 2023-as közgyűlésen azt mondta, 20 millió forintot csoportosítanak át a Rárósi útra, abból újítanak meg egy szakaszt. Kiemelte, ott csak 30 körüli család él. „Ennél több pénzt ennyi lakosra sehol máshol nem fogunk fordítani, ezt megígérem.” – mondta akkor a polgármester. Benkő Zsolt akkori külterületekért felelős önkormányzati képviselő akkor arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a Rárósi út mentén élők, gazdálkodók is ugyanolyan vásárhelyi polgárok, mint akik az Andrássy úton laknak.