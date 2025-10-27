Megvan, mennyibe kerülne a Reök-kripta megmentése – Farkas Levente két fronton küzd

Fontos előrelépések történtek a kifosztott és meggyalázott Reök-kripta ügyében – számoltak be a maroknyi csapat tagjai, akik felkarolták a felújítás ügyét, miután a Botka László vezette szegedi önkormányzat nyíltan felvállalta közönyét a Magyar Ede tervezte sírbolt sorsát illetően. Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító-elnöke és Jantó Sándor, a Mester-Bau Holding Kft. ügyvezetője végzett a kripta állapotfelmérésével, Farkas Levente önkormányzati képviselő, a szegedi Fidesz frakcióvezetője pedig két szálon is tárgyalásokat indított a kripta megmentése érdekében.

Romok között születik meg a remény: Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője is a Reök-kripta megmentéséért harcol. Fotó: Gémes Sándor

Tündöklés és enyészet: Magyar Ede kettészakadt öröksége

Farkas Levente elmondta, hogy legfőképpen azért állt a Reök-kripta felújításának ügye mellé, mert a Reök-palota a szegedi belváros ékeként mára „Szegedikummá”, azaz szegedi hungarikummá vált. A jelenleg Regionális Összművészeti Központként (REÖK) funkcionáló palotát, ahogyan a Reök-kriptát is, Reök Iván hajdani királyi főmérnök és tápéi országgyűlési képviselő építtette családja számára. A tervező mindkét épület esetében Magyar Ede volt. Ám, míg a tündöklő palotára igényt tart a Botka László vezette szegedi önkormányzat, addig a kripta sorsa iránt felvállalt közönnyel viseltetnek.

Az építtető család megérdemli, hogy a kegyeletet megadjuk nekik. És azért is vállaltam, mert a Reök-palotát és a kriptát is Magyar Ede tervezte. Azt gondolom, hogy egy ilyen szintű építész is megérdemli, hogy az épületeivel foglalkozzunk

– mondta Farkas Levente, majd emlékeztetett, hogy az ügyet a városi közgyűlés elé vitte, ahol Botka László polgármester kíméletlenül félresöpörte, ugyanakkor végszóként mégis ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ha gyűjtés indul, abba Szeged városa is beszáll.

Farkas Levente két fronton küzd a Reök-kripta megmentéséért

Farkas Levente egyrészt felvette a kapcsolatot a REÖK vezető kurátorával, Nátyi Róberttel, valamint az intézményt üzemeltető Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával, Barnák Lászlóval. A frakcióvezető elmondta, hogy mindketten nyitottan fogadták egy Reök-kiállítás létesítésének felvetését, de a végső döntés a REÖK fenntartójának hatáskörébe tartozik. A kiállítás bevételét a Reök-kripta felújítására fordítanák.

Remélem, hogy a fenntartó, a szegedi önkormányzat és Botka László is azt fogja mondani, amit megígértek az előző közgyűlésen: ha tudnak, segítenek. Most nem pénzt kell adni, hanem a helyet, onnantól kezdve megpróbálhatjuk mi, szegediek, hogyan tudunk kiállni az ügy mellett

– fogalmazott a frakcióvezető, aki ezzel párhuzamosan egy másik szálon is tárgyalásokba kezdett a kripta felújításának előmozdítása érdekében.