Megvan, mennyibe kerülne a Reök-kripta megmentése – Farkas Levente két fronton küzd
A közönnyel szemben egy maroknyi elszánt és önzetlen csapat vette fel a harcot Szegeden. A Reök-kripta állapotfelmérése lezajlott, immár biztos, hogy életveszélyes a Magyar Ede által tervezett épület, sőt az is kiderült, mennyi pénz kellene a felújításához. Farkas Levente, a szegedi Fidesz frakcióvezetője két szálon is reménnyel kecsegtető tárgyalásokba kezdett a nagy múltú Reök-család sírhelyének megmentése érdekében.
Fontos előrelépések történtek a kifosztott és meggyalázott Reök-kripta ügyében – számoltak be a maroknyi csapat tagjai, akik felkarolták a felújítás ügyét, miután a Botka László vezette szegedi önkormányzat nyíltan felvállalta közönyét a Magyar Ede tervezte sírbolt sorsát illetően. Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító-elnöke és Jantó Sándor, a Mester-Bau Holding Kft. ügyvezetője végzett a kripta állapotfelmérésével, Farkas Levente önkormányzati képviselő, a szegedi Fidesz frakcióvezetője pedig két szálon is tárgyalásokat indított a kripta megmentése érdekében.
Tündöklés és enyészet: Magyar Ede kettészakadt öröksége
Farkas Levente elmondta, hogy legfőképpen azért állt a Reök-kripta felújításának ügye mellé, mert a Reök-palota a szegedi belváros ékeként mára „Szegedikummá”, azaz szegedi hungarikummá vált. A jelenleg Regionális Összművészeti Központként (REÖK) funkcionáló palotát, ahogyan a Reök-kriptát is, Reök Iván hajdani királyi főmérnök és tápéi országgyűlési képviselő építtette családja számára. A tervező mindkét épület esetében Magyar Ede volt. Ám, míg a tündöklő palotára igényt tart a Botka László vezette szegedi önkormányzat, addig a kripta sorsa iránt felvállalt közönnyel viseltetnek.
Az építtető család megérdemli, hogy a kegyeletet megadjuk nekik. És azért is vállaltam, mert a Reök-palotát és a kriptát is Magyar Ede tervezte. Azt gondolom, hogy egy ilyen szintű építész is megérdemli, hogy az épületeivel foglalkozzunk
– mondta Farkas Levente, majd emlékeztetett, hogy az ügyet a városi közgyűlés elé vitte, ahol Botka László polgármester kíméletlenül félresöpörte, ugyanakkor végszóként mégis ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ha gyűjtés indul, abba Szeged városa is beszáll.
Farkas Levente két fronton küzd a Reök-kripta megmentéséért
Farkas Levente egyrészt felvette a kapcsolatot a REÖK vezető kurátorával, Nátyi Róberttel, valamint az intézményt üzemeltető Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával, Barnák Lászlóval. A frakcióvezető elmondta, hogy mindketten nyitottan fogadták egy Reök-kiállítás létesítésének felvetését, de a végső döntés a REÖK fenntartójának hatáskörébe tartozik. A kiállítás bevételét a Reök-kripta felújítására fordítanák.
Remélem, hogy a fenntartó, a szegedi önkormányzat és Botka László is azt fogja mondani, amit megígértek az előző közgyűlésen: ha tudnak, segítenek. Most nem pénzt kell adni, hanem a helyet, onnantól kezdve megpróbálhatjuk mi, szegediek, hogyan tudunk kiállni az ügy mellett
– fogalmazott a frakcióvezető, aki ezzel párhuzamosan egy másik szálon is tárgyalásokba kezdett a kripta felújításának előmozdítása érdekében.
Elmondta, hogy Salgó László Péterrel, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánjával és a Nemzeti Örökség Intézetével kezdte meg az egyeztetéseket, hogy a Reök-kripta a nemzeti sírkert részévé válhasson.
Titkos sírkamrák a mélyben: feltárult Reök Iván grandiózus terve
Reök György Aba, Reök Iván dédunokája Apró Juhász Jánost bízta meg a kripta állapotfelmérésének lebonyolításával, amelyet Jantó Sándor végzett el. Elmondták, hogy az elmúlt másfél hónapban lezajlott a kripta teljes feltárása.
A legfőbb problémák között említették a betonfödém beázását, a bádoglemezek és a függőleges vízelvezető ereszcsatornák elrohadását, a kripta belsejében az üveg járófelület életveszélyes megrongálódását, amelyet teljesen fel kellett bontania az építési vállalkozónak. Az üvegfedés alatti 3,2 méter mély veremben további 12 sírkamrát találtak, így megállapították, hogy Reök Iván összesen harminc koporsós sírhelyet alakíttatott ki hajdanán a kriptában családtagjai, leszármazottai számára.
Fotók: Gémes Sándor
A legsürgetőbb teendőkként Jantó Sándor a tető lefedését és az életveszély elhárítását határozta meg. Az építési vállalkozó az állapotfelmérés révén a kripta felújításának költségeit is ki tudta immár számolni. Jantó Sándor kétféle költségvetést készített. A legsürgetőbb munkák, azaz a kripta állagmegóvásának és az életveszély elhárításának költsége körülbelül 1,7 millió forint, a Reök-kripta teljes felújításának költségét pedig kicsivel több, mint 18 millió forintban állapította meg.
