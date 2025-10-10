Részeg rollerest kapcsoltak le a rendőrök, hatalmas büntetést kapott

Gyorsított eljárásban ítélték el azt a szegedi férfit, aki nyáron, egy kerti parti után ittasan rollerezett haza.

Nem jutott messze a részeg rolleres. Illusztráció: Cseh Gábor / MW

Részeg rollerest kapcsoltak le a rendőrök

A rendőrök a belvárosban állították meg, és a mérések szerint a férfi vérében lévő alkohol mennyisége többszörösen meghaladta a bűncselekményi határértéket. A Szegedi Járási Ügyészség ittas járművezetés vétségével vádolta meg, a bíróság pedig 120 ezer forintos pénzbüntetést és 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki rá. Az ügyészség arra hívja fel a figyelmet, hogy elektromos rollert és biciklit sem szabad vezetni alkoholfogyasztás után, mert ezek is járműnek számítanak. Az ügyészség videósorozata arra figyelmeztet, hogy az e-rollerek és elektromos kerékpárok is járműnek számítanak, ezért azokat ittasan tilos vezetni.