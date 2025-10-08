Benzint locsolt szét, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a szegedi férfi

Szerdán kezdődött a Szegedi Törvényszéken annak az 52 éves szegedi férfinek a pere az előkészítő tárgyalással, aki robbantással fenyegetőzött még 2023. október 24-én. Az eset akkor úgy zárult, hogy önként elállt szándékától, – ezt később az ügyvéd kiemelte és az eljárás megszüntetését indítványozta – akkor tudták elfogni.

A vádlott, K. A. robbantással fenyegetőzött, ha sikerül, nyolc embert is megölhetett volna. Fotó: Karnok Csaba

Robbantással fenyegetőzött

A vádirat szerint K. A., majdnem pontosan 2 esztendeje, ittasan szóváltásba került a vele együtt élő volt feleségével – korábban a vele szemben elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtottak –, a lakrészén szétlocsolt 2 liter benzint, majd közölte egykori házastársával, hogy meggyújtja. Kihívták a rendőröket – később velük együtt összesen nyolc sértettje volt az esetnek, négy-négy rendőr és civil –, akik megkezdték az intézkedést. Kényszerítő eszközt akartak alkalmazni, mire a férfi azt mondta: „Próbáld meg, felrobbantok mindenkit! Ne gyertek közelebb, mert meggyújtom, és megdöglötök ti is, meg én is!”. Megnyitotta a gázpalack csapját, és öngyújtóját szikráztatva próbálta a kiáramló gázt meggyújtani. Robbantással fenyegetőzött. Majd elzárta a csapot, telefonált, ezt kihasználva vitték földre a rendőrök. Ha sikerrel jár, nyolcan is meghalhattak volna, ezért az ügyészség részben hivatalos személy sérelmére, több emberen, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

„Nem akartam senkit sem bántani”

Az előkészítő tárgyalást vezető bírónak a vádlott azt mondta, csak részben ismeri el a bűnösségét. Ezt követően Juhász Csaba felolvasta K. A. írásbeli vallomását, amiben az szerepel, hogy a váddal egyező bűnösségét nem ismeri el. – Elkeseredett, zavart és ittas voltam a feleségemmel és a gyerekekkel kialakult kapcsolatom miatt. Nem akartam senkit sem bántani. Nagyon sajnálom – szerepelt még az írásbeli vallomásban.

Folytatás, november 10-én

Juhász Csaba bíró a védelem indítványára megszüntette a vádlottal szemben eddig érvényes kényszerítő intézkedést, ami azt jelentette, hogy nem hagyhatta el a vármegyét és rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen. A következő tárgyalás november 10-én, 8.30-kor kezdődik a Szegedi Törvényszéken.