Az iskola, ahol Klebelsberg is beszédet mondott, ma is a jövőt neveli Szegeden – galériával, videóval

A múltidézés és a visszaemlékezés volt főszerepben a Rókusi Általános Iskola különleges eseményén. Az intézmény immáron 95 éve az oktatás szolgálatában áll, ezt a különleges pillanatot ünnepelték meg.

A Rókusi Általános Iskola pedagógusai és tanulói különleges ünnepség keretei között emlékeztek meg az iskola múltjáról. Fotó: Török János

A 95 éves Rókusi Általános Iskola a múlt lenyomata

Két napig ünnepelte a magyar kultúra és a művészet, a polgári munka és katonai erény alkotásait Szeged, és vele az ezeréves ország. Horthy Miklós és neje Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében vonult be a Tisza parti metropoliszba. A kormányzó ekkor tulajdonába vette a Hunyadi Jánosról elnevezett szegedi házirendet és felavatta az új Fogadalmi Templomot, valamint az 5000. népiskolai tantermet. A korabeli ünnepélyen Klebelsberg személyesen mondott ünnepi beszédet a Rókusi Általános Iskola tornacsarnokában – számolt be a történtekről egy 1930-ban készült híradós műsor.

Különleges megemlékezés az iskola fennállásának évfordulója alkalmából

A Rókusi Általános Iskola pedagógusai és tanulói nem mindennapi ünnepség keretei között emlékeztek meg az iskola múltjáról és a kultuszminiszter mái napig érezhető tevékenységéről. Az iskola 95. évfordulójának megünneplése mellett a Klebelsberg emlékév alkalmából megrendezett projektnappal egészítették ki a programot.

Az ünnepély megnyitójára az ikonikus fakazettás mennyezettel ellátott tornacsarnokban került sor. A műsor alkalmával az iskolai növendékei, valamint az iskolai kórus közreműködésével felidézték a múlt történéseit, amelyet korabeli jelenetekkel tarkított visszaemlékezés követett. A nyitóünnepség lezárásaként az iskola bejáratánál kihelyezett Klebelsberg emléktáblát koszorúzta meg az iskola vezetősége, a Szülői Közösség és az osztályok képviselői.

A Rókusi Általános Iskola igazgatója, Marosiné Köntés Ibolya köszöntötte az összegyűlt diáksereget, a pedagógusokat és a megjelent vendégeket. Beszédében visszatekintett a régmúlt eseményeire és mesélt a korabeli iskola működésének rejtelmeiről.

Az intézmény 95. fennállásának évfordulója alkalmából a Rókusi Általános Iskola pedagógusi és tanulói közössége egy magyar kőrist ültetett el közösen az iskola előtt kialakított kertben.