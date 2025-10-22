október 22., szerda

Szegedi hírek

3 órája

Az iskola, ahol Klebelsberg is beszédet mondott, ma is a jövőt neveli Szegeden – galériával, videóval

Címkék#ünnepség#projektnap#faültetés#megemlékezés#évforduló

Az iskola tanulói megemlékeztek Klebelsberg Kunó méltán híres kulturális missziójáról, de egykoron maga a kultuszminiszter mondott beszédet az iskola tornatermében. Október 22-én megalapításának 95. évfordulóját ünnepelte a Rókusi Általános Iskola pedagógusai, növendékei és a meghívott vendégek.

Kis Zoltán

A múltidézés és a visszaemlékezés volt főszerepben a Rókusi Általános Iskola különleges eseményén. Az intézmény immáron 95 éve az oktatás szolgálatában áll, ezt a különleges pillanatot ünnepelték meg. 

95 éves a Rókusi Általános Iskola
A Rókusi Általános Iskola pedagógusai és tanulói különleges ünnepség keretei között emlékeztek meg az iskola múltjáról. Fotó: Török János 

A 95 éves Rókusi Általános Iskola a múlt lenyomata 

Két napig ünnepelte a magyar kultúra és a művészet, a polgári munka és katonai erény alkotásait Szeged, és vele az ezeréves ország. Horthy Miklós és neje Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében vonult be a Tisza parti metropoliszba. A kormányzó ekkor tulajdonába vette a Hunyadi Jánosról elnevezett szegedi házirendet és felavatta az új Fogadalmi Templomot, valamint az 5000. népiskolai tantermet. A korabeli ünnepélyen Klebelsberg személyesen mondott ünnepi beszédet a Rókusi Általános Iskola tornacsarnokában – számolt be a történtekről egy 1930-ban készült híradós műsor. 

Különleges megemlékezés az iskola fennállásának évfordulója alkalmából 

A Rókusi Általános Iskola pedagógusai és tanulói nem mindennapi ünnepség keretei között emlékeztek meg az iskola múltjáról és a kultuszminiszter mái napig érezhető tevékenységéről. Az iskola 95. évfordulójának megünneplése mellett a Klebelsberg emlékév alkalmából megrendezett projektnappal egészítették ki a programot. 

Az ünnepély megnyitójára az ikonikus fakazettás mennyezettel ellátott tornacsarnokban került sor. A műsor alkalmával az iskolai növendékei, valamint az iskolai kórus közreműködésével felidézték a múlt történéseit, amelyet korabeli jelenetekkel tarkított visszaemlékezés követett. A nyitóünnepség lezárásaként az iskola bejáratánál kihelyezett Klebelsberg emléktáblát koszorúzta meg az iskola vezetősége, a Szülői Közösség és az osztályok képviselői. 

A Rókusi Általános Iskola igazgatója, Marosiné Köntés Ibolya köszöntötte az összegyűlt diáksereget, a pedagógusokat és a megjelent vendégeket. Beszédében visszatekintett a régmúlt eseményeire és mesélt a korabeli iskola működésének rejtelmeiről.

Az intézmény 95. fennállásának évfordulója alkalmából a Rókusi Általános Iskola pedagógusi és tanulói közössége egy magyar kőrist ültetett el közösen az iskola előtt kialakított kertben. 

A 95 éves Rókusi Általános Iskola

Fotók: Török János

A Klebelsberg emlékév alkalmából megrendezett projektnap 

A reggeli ünnepséget követően projektnappal készültek az iskola nebulói számára. Az alsó és felső tagozat a maga korcsoportjához illeszkedő programokon vehettek rész. A projektnaphoz kapcsolódó programokat az iskola igazgatója, Marosiné Köntés Ibolya ismertette. 

– A szervezők egy egész listányi programajánlóval készültek a diákok számára, a végső döntést ők maguk hozták meg. Az alsósok az European Code Week programjához csatlakozva kódolási feladatokban vehetnek részt, amely a 95 éves iskolánkhoz kapcsolódik. A felsős tanulók Klebelsberggel kapcsolatos teszteket tölthetnek ki, emellett a kultuszminiszter nyomában egy városismereti sétán vesznek részt, majd a Dóm altemplomába látogatnak el, ahol koszorút helyeznek el Klebelsberg síremlékére – mondta a Rókusi Általános Iskola igazgatója.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
