október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körforgás

5 órája

Átalakultak a rókusi Tesco üzletei, így néz ki az üzletsor jelenleg

Címkék#Tesco#Szeged#üzlet

Az elmúlt időszakban alaposan átrendeződött. A rókusi Tesco üzletei folyamatosan változnak, egy bezár, de egy másik kinyit. Nemrég újabb változások történtek.

Berecz Blanka

Néhány napja derült égből jött a hír, hogy végleg megszűnik a rókusi Tesco üzletsorán működő harisnyákat és egyéb kiegészítőket árusító kereskedés. Akkor a tulajdonos még arról számolt be lapunknak, hogy szeptember 30-án, azaz kedden, végleg elhagyják a folyosót. Azóta már a vásárlók is szembesülhettek a ténnyel, az alig egy napja bezárt üzlet helyén most üresen tátong a kirakat. Nagy átalakuláson mennek keresztül a rókusi Tesco üzletei. 

rókusi Tesco üzletei
A rókusi Tesco üzletei folyamatosan változnak, a legtöbbször bővülnek. Archív Fotó: Frank Yvette

Végleg kilépett a rókusi Tesco üzletei közül

A kereskedés 17 éven keresztül működött, megszokottá vált jelenléte. A törzsvásárlók számára természetes volt, hogy az üzlet nap mint nap kinyit. Most azonban a megszokott színkavalkád és választék helyett csak a csupasz folyosó maradt. A folyosón sétáló vásárlók közül többen szomorúan vették tudomásul a változást. Egy idős asszony szerint „hiányozni fog, mert mindig itt vettem a harisnyát, nem kellett a város másik részébe menni érte”. Semmi sem emlékeztet már arra, hogy ott valaha egy harisnyákkal teli bódé üzemelt. Úgy tudjuk, hogy a bezárás oka elsősorban a magas bérleti díj volt, amit már nem tudtak volna kitermelni. A döntést ezért fájó szívvel, de elkerülhetetlenül hozták meg. 

Bezárások és új nyitások Szegeden

Az elmúlt hónapokban több szegedi üzlet is a bezárás mellett döntött. Így járt a Kígyó utcai La Femme üzlet vagy a Tisza Lajos körúton évekig működő Stílus fehérnemű bolt. Folyamatosan rajzolódik át Szeged kereskedelmi térképe, de a helyi gasztrokínálat is változásokon megy keresztül. Nemrég arról számoltunk be, hogy a márciusban megszűnt Rumilé Café helyét egy ismert olasz étterem, a Bonita Bisztró veszi át. A szegedi nyitásra azután kerül sor, hogy a Rumilé Café 14 év után befejezte működését. A kávézó ügyvezetője még akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy nehéz szívvel hozták meg a döntést, mert szívüket és lelküket is beletették az üzlet működtetésébe. A történetükről itt számoltunk be. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu