Átalakultak a rókusi Tesco üzletei, így néz ki az üzletsor jelenleg

Néhány napja derült égből jött a hír, hogy végleg megszűnik a rókusi Tesco üzletsorán működő harisnyákat és egyéb kiegészítőket árusító kereskedés. Akkor a tulajdonos még arról számolt be lapunknak, hogy szeptember 30-án, azaz kedden, végleg elhagyják a folyosót. Azóta már a vásárlók is szembesülhettek a ténnyel, az alig egy napja bezárt üzlet helyén most üresen tátong a kirakat. Nagy átalakuláson mennek keresztül a rókusi Tesco üzletei.

A rókusi Tesco üzletei folyamatosan változnak, a legtöbbször bővülnek. Archív Fotó: Frank Yvette

Végleg kilépett a rókusi Tesco üzletei közül

A kereskedés 17 éven keresztül működött, megszokottá vált jelenléte. A törzsvásárlók számára természetes volt, hogy az üzlet nap mint nap kinyit. Most azonban a megszokott színkavalkád és választék helyett csak a csupasz folyosó maradt. A folyosón sétáló vásárlók közül többen szomorúan vették tudomásul a változást. Egy idős asszony szerint „hiányozni fog, mert mindig itt vettem a harisnyát, nem kellett a város másik részébe menni érte”. Semmi sem emlékeztet már arra, hogy ott valaha egy harisnyákkal teli bódé üzemelt. Úgy tudjuk, hogy a bezárás oka elsősorban a magas bérleti díj volt, amit már nem tudtak volna kitermelni. A döntést ezért fájó szívvel, de elkerülhetetlenül hozták meg.

Bezárások és új nyitások Szegeden

Az elmúlt hónapokban több szegedi üzlet is a bezárás mellett döntött. Így járt a Kígyó utcai La Femme üzlet vagy a Tisza Lajos körúton évekig működő Stílus fehérnemű bolt. Folyamatosan rajzolódik át Szeged kereskedelmi térképe, de a helyi gasztrokínálat is változásokon megy keresztül. Nemrég arról számoltunk be, hogy a márciusban megszűnt Rumilé Café helyét egy ismert olasz étterem, a Bonita Bisztró veszi át. A szegedi nyitásra azután kerül sor, hogy a Rumilé Café 14 év után befejezte működését. A kávézó ügyvezetője még akkor azt nyilatkozta lapunknak, hogy nehéz szívvel hozták meg a döntést, mert szívüket és lelküket is beletették az üzlet működtetésébe. A történetükről itt számoltunk be.