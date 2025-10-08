Rutin igazoltatás vetett véget az embercsempész akciójának

A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte egy román embercsempész letartóztatását.

Igazoltatás miatt kapták el a román embercsempészt. Illusztráció: Shutterstock

Letartóztatták a román embercsempészt

A férfit múlt szombaton kapták el, amikor négy kínai állampolgárt próbált Szlovéniába szállítani egy bolgár rendszámú autóval. Az utasok nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, a sofőr pedig tisztában volt vele, hogy a határátlépés feltételei nem adottak. A férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt indult eljárás. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés és az összebeszélés veszélye indokolta.