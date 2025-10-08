1 órája
Rutin igazoltatás vetett véget az embercsempész akciójának
A Makói Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte annak a román férfinak a letartóztatását, akit embercsempészés közben értek tetten Csanádpalota térségében.
A Makói Járási Ügyészség kezdeményezte, a Szegedi Járásbíróság pedig elrendelte egy román embercsempész letartóztatását.
Letartóztatták a román embercsempészt
A férfit múlt szombaton kapták el, amikor négy kínai állampolgárt próbált Szlovéniába szállítani egy bolgár rendszámú autóval. Az utasok nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, a sofőr pedig tisztában volt vele, hogy a határátlépés feltételei nem adottak. A férfi ellen több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés miatt indult eljárás. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés és az összebeszélés veszélye indokolta.
