Kis híján tragédia: vályogház romjai alól mentették ki a férfit, órákat töltött bent

- Itt vagyok, segítség! - csak ennyit tudott mondani az a férfi a rá találó egyik szomszédnak. Előző éjjel, feltehetőleg az akkori esőzések miatt rászakadt az egyébként is rossz állapotú háza teteje és még órák teltek el, mire kiszabadult. Nyöszörgését az utcáról többen is hallották - egyikük végül vette a bátorságot és bemászott a romos épületbe. Az eset még 2014-ben, az apátfalvi Kossuth utcában történt. Bár a háztető leszakadásának többen fültanúi voltak, azt eleinte senki sem gondolta, hogy valaki odabent maradt, az elhanyagolt vályogház tulajdonosának ugyanis volt a faluban másik tartózkodási helye is és amott volt gyakrabban.

A romos épület így nézett ki belülről másnap. Archív fotó: Szabó Imre

Szerencsére nem zúzta össze a leszakadó gerenda

Az, hogy tragédia nem történt, a véletlennek köszönhető. A szomszéd, aki végül kiszabadította a szerencsétlenül járt embert, azt mondta akkor, az ablakot betörve jutott be a beszakadt tetejű házba és úgy találta meg, hogy szólongatta, ő pedig halkan, erőtlenül válaszolt. A rossz körülmények között él, munkanélküli férfi egy darab fólián és egy takarón feküdt. A törmelékek alól mindjárt kiszabadította a kezeit és az arcát. A feje azért maradt sértetlen, mert a felette lévő gerenda úgy szakadt le, hogy megóvta a további sérülésektől.

A romos épület bontását már korábban elrendelték

A helyszínre persze a tűzoltók is hamar kiérkeztek. A megyei katasztrófavédelemtől azt a tájékoztatást kaptuk, két kocsival érkeztek és kézi erővel szabadították ki a férfit a törmelékek közül, majd átadták a mentőknek. Később azt az információt kaptuk róla, törést nem szenvedett el, de kórházba vitték belső sérülés gyanújával. A romos épületet a tűzoltók a mentőakciót követően szalagokkal kerítették el. Az is kiderült, hogy az építési hatóság a tulajdonost már az eset előtt két évvel felszólította, hogy a vályogházat újítsa fel vagy bontsa le, ő azonban ennek nem tett eleget.