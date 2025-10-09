Bemászott a börtön kapuján, de amit bent tett az mindenkit meglepett

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavasszal ittasan bemászott a Szeged belvárosában található büntetés-végrehajtási intézet területére.

Rongálás miatt emeltek vádat a férfi ellen. Illusztráció: Shutterstock

Rongálás miatt emeltek vádat

A vádirat szerint a férfi 2025. május 7-én, az éjszakai órákban átmászott a börtön utcafronti kerítésén, majd bejutott az intézmény őrzésen kívüli részébe. Ott több irodát is megpróbált feltörni, ahol ajtókat feszített fel, rongálást okozott, végül távozott, összesen mintegy 150 ezer forintos kárt hagyva maga után.

Az ügyészség a férfit kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja, és beismerés esetén 30 nap elzárást indítványozott vele szemben. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság fogja kimondani az ítéletet.