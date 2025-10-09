október 9., csütörtök

Dénes névnap

11°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

1 órája

Bemászott a börtön kapuján, de amit bent tett az mindenkit meglepett

Címkék#vétség#börtön#Szegedi Járási Ügyészség

Egy ittas májusban bemászott a szegedi börtön területére, ahol több irodát is megrongált. Az ügyészség rongálás vétsége miatt emelt vádat ellene.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavasszal ittasan bemászott a Szeged belvárosában található büntetés-végrehajtási intézet területére.

rongálás
Rongálás miatt emeltek vádat a férfi ellen. Illusztráció: Shutterstock

Rongálás miatt emeltek vádat

A vádirat szerint a férfi 2025. május 7-én, az éjszakai órákban átmászott a börtön utcafronti kerítésén, majd bejutott az intézmény őrzésen kívüli részébe. Ott több irodát is megpróbált feltörni, ahol ajtókat feszített fel, rongálást okozott, végül távozott, összesen mintegy 150 ezer forintos kárt hagyva maga után.

Az ügyészség a férfit kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja, és beismerés esetén 30 nap elzárást indítványozott vele szemben. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság fogja kimondani az ítéletet.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu