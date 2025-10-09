39 perce
Bemászott a börtön kapuján, de amit bent tett az mindenkit meglepett
Egy ittas májusban bemászott a szegedi börtön területére, ahol több irodát is megrongált. Az ügyészség rongálás vétsége miatt emelt vádat ellene.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tavasszal ittasan bemászott a Szeged belvárosában található büntetés-végrehajtási intézet területére.
Rongálás miatt emeltek vádat
A vádirat szerint a férfi 2025. május 7-én, az éjszakai órákban átmászott a börtön utcafronti kerítésén, majd bejutott az intézmény őrzésen kívüli részébe. Ott több irodát is megpróbált feltörni, ahol ajtókat feszített fel, rongálást okozott, végül távozott, összesen mintegy 150 ezer forintos kárt hagyva maga után.
Az ügyészség a férfit kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja, és beismerés esetén 30 nap elzárást indítványozott vele szemben. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság fogja kimondani az ítéletet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Tanyasi élet új nézőpontból: fiatal filmesek és termelők közös projektje varázsolta el a szegedieket – galériával
Alig terem most ez a rákmegelőző vitaminbomba, pedig igazi csodaszernek tartják